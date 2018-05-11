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廣三案中彈孕婦入住護理之家 莊母心情複雜

2018-05-11 17:23中央社 台中11日電

台中廣三SOGO槍擊案，受流彈波及的孕婦莊嘉慧成了植物人臥床19年，因母親年老無力照顧，母親節前夕她將入住護理之家，莊媽媽今天說，「心情很複雜，希望她可獲得更好照顧」。

19年前，台中廣三SOGO槍擊案，懷孕20週的孕婦莊嘉慧受流彈波及，不但失去腹中胎兒，自己也成了植物人，臥床19年來由媽媽負責照顧她。

莊媽媽表示，因為家中經濟不佳，加上年事已高，體力不佳，憂心無法再好好的照顧女兒，日前接受犯罪被害人保護協會安排，明天將送她到台中慈濟醫院附設護理之家。

7年前，莊嘉慧也曾短暫入住安養中心6個月，後來因照護環境和方式不符期待，莊嘉慧受到感染，醫院一度發出病危通知，為人母的不捨，莊母又將女兒再接回家照顧。

臥床19年，莊嘉慧所獲的賠償金已全用罄，莊媽媽透過做家庭代工賺取女兒的看護費，攤開雙手，她的手掌上佈滿了厚厚的硬繭，長期積累下，甚至罹患了板機指，只見莊媽媽手腕上貼著藥布，每天依然細心照料女兒的生活起居。

為替女兒找尋適合的護理之家，莊媽媽一連看了3家護理之家，最後選擇了台中慈濟醫院附設護理之家，希望在師姐的陪伴下，女兒可以獲得良好照顧，選在母親節前夕入住，莊媽媽表示，「一切都是巧合，沒有刻意安排。」

憶及以往，每年母親節貼心的莊嘉慧總是會準備小蛋糕，和家人一起慶祝母親節，莊嘉慧出事後，多年來家人多是簡單聚餐，母親節前夕，女兒即將離開家，莊媽媽不捨說，「希望她可以獲得更好的照顧，但另方面又擔心她無法適應環境，心情很複雜。」

台中市社會局社工科長陳麗華指出，莊嘉慧將入住台中慈濟醫院附設護理之家的兩人房，因她屬低收入戶，費用全免。

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