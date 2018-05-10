正妹控訴遭2男輪流性侵 判決結果還男子清白

2018-05-10 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹1對姊妹去年受到鄧、楊2男邀請，到新竹市1家摩鐵歡唱飲酒作樂，妹妹與鄧男玩牌，兩人玩得嗨脫光衣服，還發生性行為。楊男以及姊姊目睹過程，不但沒阻止，兩人也喝酒喝得開心。妹妹先與鄧男發生性行為，後來換楊男，事後，妹妹認為當天她喝到爛醉」被2男乘機性交，事後怒控2男。

檢方調查認為，妹妹與鄧男發生性行為時，姊姊與楊男都有看到，且沒有異狀。下午姊姊找妹妹離開時，卻被妹妹拒絕，不像是遭乘機性交的反應。檢方認，2被告犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

黃姓女子（23歲）長相甜美，她指控，去年8月間被鄧男（27歲）、楊男（28歲）邀請，一同到摩鐵唱歌、喝酒，卻因酒量差醉暈，想不到兩人趁她酒醉「輪流」與她發生性關係。醒來時全身被脫光，氣得控告2人。

檢警傳喚鄧男及楊男說明，2人都說沒有因妹妹酒醉時性侵對方。鄧男說，當天早上他跟黃女玩牌，輸了就脫衣服，結果黃女輸了脫光，兩人就情不自禁很自然發生性行為。第二次在黃女化妝時，兩人又發生一次關係。

當時，楊男本來睡得熟，被震醒後，妹妹玩得開，主動幫他口交，之後兩人也發生一次性關係。

檢方調閱黃女的警詢筆錄，黃女指控當天她酒後意識不清，在沒有反應下跟鄧男發生性關係；下午4時許，鄧男又趁她意識仍不清楚，妝容很亂時又發生一次性行為。楊男醒來後，將生殖器官放入她嘴巴，就發生性行為。

但經調查發現，當日鄧男與黃女於早上性行為時，楊男及黃女的姊姊都一直在場，並作證看到鄧男跟妹妹全裸在床上炒飯，「想說他們是自願的，就沒理他們」。

檢方假設，鄧男趁黃女酒醉意識不清而發生性行為，按常理，姊姊應應會制止或有保護妹妹，但她姊姊卻認為妹妹是自願的，沒制止。可見，當時情況黃女並沒有明顯遭乘其無法抗拒情況下所為，也很難認黃女當時已酒醉而不知或不能抗拒的狀態，黃女據此提告，無其他佐證可以證明。