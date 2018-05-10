詐騙約天主堂前取款 警民合作逮車手

2018-05-10 17:17 中央社 苗栗縣10日電



苗栗縣一名老翁接獲詐騙電話，急著提領新台幣200萬元交給「檢察官」，雙方約在苑裡鎮天主堂面交，所幸家人警覺有異報警，警民將計就計，由老翁佯裝交款，配合埋伏員警，順利逮獲26歲黃姓詐騙車手。

苗栗縣通霄警分局今天發布新聞指出，苑裡鎮蔣姓老翁日前在家中接獲詐騙電話，對方以老梗誆稱被害人涉及洗錢防制法，須提領現金200萬元交付檢察官監管，才能證明清白。

老翁接獲詐騙電話第一時間信以為真，急著提領存款，還一度準備向親友借錢支付，所幸老翁女兒察覺有異，追問之下，帶著父親到苑裡分駐所報案求助。

警方表示，詐騙集團要求在苑裡鎮天主堂前面交取款，偵辦員警於是將計就計，協調老翁配合演出，帶著裝滿假鈔的包裹赴約，另由偵查隊長鄭朝政率隊在附近埋伏守候，待車手上前取款時，甕中捉鱉。

警方調查，詐騙車手26歲黃姓男子有毒品、詐欺、竊盜、恐嚇等多項前科，8日上午自桃園搭高鐵南下苗栗，到高鐵後龍站再轉乘白牌計程車前往苑裡鎮，落網後身上查獲犯案手機2支及二級毒品安非他命0.28公克。

通霄分局指出，黃嫌訊後依詐欺及毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦，並經檢方聲押獲准，將持續追查上游集團共犯。

警方提醒，詐騙集團以老梗方式恐嚇、洗腦，不少老人家仍會因一時慌張而受騙上當，呼籲民眾提高警覺，聯絡轄區警方或撥打「165」反詐騙專線，以免受害。