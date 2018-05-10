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頭份KTV深夜容留少年遭停業 苗栗第二起

2018-05-10 15:41聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣頭份市新璦KTV2個月內連續2次遭查獲容留少年深夜聚集消費，遭法院裁罰8000元併處分停業2天，時間從10日零時至11日24時，苗栗縣頭份警分局昨天深夜前往店家確認停業狀況，並張貼停止營業公告，提醒民眾勿前往消費，警方將強勢執行停業處分。

頭份警方表示，這次KTV停業處分是縣內第二起因店家深夜容留少年而遭判處停業處分的案件，頭份分局將持續落實第三方警政策略，呼籲營業場所負責人應遵循相關法律規定，主動勸導青少年勿於深夜在店內流連。

苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停...
苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停業公告，執行停業處分。圖／頭份警分局提供
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苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停...
苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停業公告，執行停業處分。圖／頭份警分局提供
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苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停業公告，執行停業處分。圖／頭份警分局提供
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苗栗縣頭份市新璦KTV遭法院裁處停業2天，頭份警方昨天深夜到今天凌晨到店家張貼停業公告，執行停業處分。圖／頭份警分局提供
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