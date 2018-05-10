影／行動支付也成詐騙工具 30人被詐60餘萬元

2018-05-10 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



行動支付服務開始在國內形成風潮，卻也成為詐騙集團工具；有詐欺前科的陳姓男子，利用國內行動支付平台認證方便，騙取網路手遊玩家身分資料後，再佯稱被害人身分申請行動支付APP綁定，取得驗證碼盜領被害人存款，至於有30人遭此手法詐騙得逞，共被騙走60餘萬元。

刑事局前天逮捕31歲陳姓主嫌和3名共犯，檢方陳訊聲押陳姓主嫌獲准。警方表示，嫌犯是利用行動支付申請手續便利，但關鍵仍在先騙取被害人個人身分證件、健保卡等個資，另外還有銀行傳送的簡訊驗證碼，提醒民眾一定要有網路安全觀念，切勿任意交付個資相關資訊，同時建請金融機構在民眾申請相關服務或變更個人資料時，仔細審核把關。

刑事局偵九大隊指出，陳姓男子是網路詐欺累犯，他發現行動支付平台認證簡單，變種發明新詐騙手法，在天堂M的帳號拍賣平台謊稱要購買高價帳號，找到賣家後聲稱「我先付款，你再給我帳號」，讓賣家以為是真的手遊同好。

交易過程中，陳嫌再向賣家佯稱當天轉帳額度已經超過，需要設定銀行約定轉帳才能匯款，騙取被害人個資後，再偷偷替賣家申請某行動支付轉帳APP帳號。

陳把銀行帳號輸入行動支付帳號綁定時，銀行傳送驗證碼給賣家，陳再用其他話數騙取驗證碼後，將被害人銀行帳戶存款轉到人頭帳戶再提領。