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男子胸前「播放鍵」刺青 險誤導醫師開錯刀

影／行動支付也成詐騙工具 30人被詐60餘萬元

2018-05-10 15:41聯合報 記者陳金松╱即時報導

行動支付服務開始在國內形成風潮，卻也成為詐騙集團工具；有詐欺前科的陳姓男子，利用國內行動支付平台認證方便，騙取網路手遊玩家身分資料後，再佯稱被害人身分申請行動支付APP綁定，取得驗證碼盜領被害人存款，至於有30人遭此手法詐騙得逞，共被騙走60餘萬元。

刑事局前天逮捕31歲陳姓主嫌和3名共犯，檢方陳訊聲押陳姓主嫌獲准。警方表示，嫌犯是利用行動支付申請手續便利，但關鍵仍在先騙取被害人個人身分證件、健保卡等個資，另外還有銀行傳送的簡訊驗證碼，提醒民眾一定要有網路安全觀念，切勿任意交付個資相關資訊，同時建請金融機構在民眾申請相關服務或變更個人資料時，仔細審核把關。

刑事局偵九大隊指出，陳姓男子是網路詐欺累犯，他發現行動支付平台認證簡單，變種發明新詐騙手法，在天堂M的帳號拍賣平台謊稱要購買高價帳號，找到賣家後聲稱「我先付款，你再給我帳號」，讓賣家以為是真的手遊同好。

交易過程中，陳嫌再向賣家佯稱當天轉帳額度已經超過，需要設定銀行約定轉帳才能匯款，騙取被害人個資後，再偷偷替賣家申請某行動支付轉帳APP帳號。

陳把銀行帳號輸入行動支付帳號綁定時，銀行傳送驗證碼給賣家，陳再用其他話數騙取驗證碼後，將被害人銀行帳戶存款轉到人頭帳戶再提領。

警方清查，陳在今年1月就因詐欺案被通緝，到案後原本否認犯行，但警方提供相關通訊資料讓他認罪；清查陳從2017年12月起在網路上詐騙1百多人120多萬，其中有30 人是遭此手法行騙，偵詢後被依詐欺罪移送宜蘭地檢署，檢察官聲押獲准。

警方查扣相關犯罪贓證物。記者陳金松／攝影
警方查扣相關犯罪贓證物。記者陳金松／攝影
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涉嫌利用行動支付平台服務詐騙的陳姓男子，檢方訊後聲押獲准。圖／刑事局提供
涉嫌利用行動支付平台服務詐騙的陳姓男子，檢方訊後聲押獲准。圖／刑事局提供
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詐騙集團詐欺個資
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