無國界醫師遇戰亂？天使女心急匯款 警察及時攔阻

2018-05-10 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



一名偽裝在南蘇丹工作的「無國界醫師」張安迪，在臉書認識新北市一名50歲的單身陳姓女子，張謊稱發生戰爭，許多地方遭轟炸、射擊，隨時都有生命危險，要求陳女匯款3500美金救援，陳女日前至台灣銀行三重分行匯款，差點掉進詐騙圈套，幸好行員及保七警察發現異常，揭開詐騙手法，成功攔阻陳女匯款。

保七警方表示，詐騙集團盜用網路照片，偽裝是在南蘇丹工作的美國華裔醫生Chang Andy張安迪，謊稱是無國界醫生（Doctors Without Borders，簡稱：MSF）組識的成員，在臉書用甜言蜜語接近陳姓女子，還暱稱女子「天使」，取得信任後，詐騙女子南蘇丹正陷入戰亂，若要離開飛到台灣，就需繳3500元美金給無國界醫生組織。

陳姓女子掉進詐騙圈套後，7日下午至台灣銀行三重分行匯款，不斷低頭滑手機，引起行員游竣喬小姐的注意，陳女稱，「只是要匯款給網路認識的無國界醫師」，但銀行行員專業的說「這帳號為在土耳其，和南蘇丹完全沒關係」，匯款完全不合理。