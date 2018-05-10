無國界醫師遇戰亂？天使女心急匯款 警察及時攔阻
一名偽裝在南蘇丹工作的「無國界醫師」張安迪，在臉書認識新北市一名50歲的單身陳姓女子，張謊稱發生戰爭，許多地方遭轟炸、射擊，隨時都有生命危險，要求陳女匯款3500美金救援，陳女日前至台灣銀行三重分行匯款，差點掉進詐騙圈套，幸好行員及保七警察發現異常，揭開詐騙手法，成功攔阻陳女匯款。
保七警方表示，詐騙集團盜用網路照片，偽裝是在南蘇丹工作的美國華裔醫生Chang Andy張安迪，謊稱是無國界醫生（Doctors Without Borders，簡稱：MSF）組識的成員，在臉書用甜言蜜語接近陳姓女子，還暱稱女子「天使」，取得信任後，詐騙女子南蘇丹正陷入戰亂，若要離開飛到台灣，就需繳3500元美金給無國界醫生組織。
陳姓女子掉進詐騙圈套後，7日下午至台灣銀行三重分行匯款，不斷低頭滑手機，引起行員游竣喬小姐的注意，陳女稱，「只是要匯款給網路認識的無國界醫師」，但銀行行員專業的說「這帳號為在土耳其，和南蘇丹完全沒關係」，匯款完全不合理。
保七總隊員警張文吉、龔建瑞立即上前關切，苦口婆心分析、勸阻，如果這個醫生真的是在南蘇丹、若真的戰亂，怎麼可能有網路、手機怎麼充電，還能每天談情說愛，陳女才恍然大悟，相信遭交友詐騙。
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