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影／警消頻傳傷亡 南投調高警察、消防超勤津貼

2018-05-10 12:44聯合報 記者江良誠╱即時報導

最近桃園火警和國道車禍意外，造成多名值勤的消防隊員和警察殉職，南投縣長林明溱今天表示，警消維護公共安全，也需要更多的鼓勵，南投縣外勤警員超勤加班費明年度將從1萬3000元調高到1萬3500元，消防人員更從1萬2000元調高到1萬3500元，給警消最實質的支持。

林明溱說，南投縣這幾年努力減債，讓縣府財政有改善，雖然經費有限，但為了改善警消值勤條件，這次調升外勤警消超勤津貼，雖然不像台北市政府超勤津貼高達1萬7000元，但會向上看齊，努力籌措財源，逐年調升超勤津貼。

基層警消都對這項消息大感贊同，尤其是消防隊員超勤津貼一次增加1500元，小隊長邱翔專說，消防勤務全天待命，辛苦工作就是為了照顧家人，能夠增加津貼，家人多點保障，這是對基層最好的鼓勵。

林明溱說，縣府今年增加500萬元，充實消防衣及防護設備，維護打火兄弟安全，縣府每年固定編列經費汰換警車、水箱車及其他救災裝備等設備，近二年也額外增加3000萬元，補助警察局及消防局汰換警用機車、巡邏車、偵防車、購置縣內協勤民力團體及守望相助隊應勤裝備、添購消防衣、帽、鞋、手套等消防裝備及器材，除了提升執勤人員安全外，也要求加強專業訓練和防護，確保警消服勤安全。

南投縣長林明溱今天和警察局長邱寬愉（左）、消防局長林聰吉（右）宣布調高警消超勤津...
南投縣長林明溱今天和警察局長邱寬愉（左）、消防局長林聰吉（右）宣布調高警消超勤津貼，給基層人員最實質鼓勵。記者江良誠／攝影
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