影／警消頻傳傷亡 南投調高警察、消防超勤津貼

2018-05-10 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



最近桃園火警和國道車禍意外，造成多名值勤的消防隊員和警察殉職，南投縣長林明溱今天表示，警消維護公共安全，也需要更多的鼓勵，南投縣外勤警員超勤加班費明年度將從1萬3000元調高到1萬3500元，消防人員更從1萬2000元調高到1萬3500元，給警消最實質的支持。

林明溱說，南投縣這幾年努力減債，讓縣府財政有改善，雖然經費有限，但為了改善警消值勤條件，這次調升外勤警消超勤津貼，雖然不像台北市政府超勤津貼高達1萬7000元，但會向上看齊，努力籌措財源，逐年調升超勤津貼。

基層警消都對這項消息大感贊同，尤其是消防隊員超勤津貼一次增加1500元，小隊長邱翔專說，消防勤務全天待命，辛苦工作就是為了照顧家人，能夠增加津貼，家人多點保障，這是對基層最好的鼓勵。