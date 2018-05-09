中山警包庇酒店案 再搜高檔酒店「FAIR LADY」

2018-05-09 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北市警中山一派出所員警包庇轄內酒店「曉」媒介性交易，台北地檢署今年3月聲押4官警與2業者獲准，調查局北機站借提業者並分析查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」有買通員警護航性交易，北機站前天深夜突襲搜索這兩家酒店，查扣酒店內帳等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者，另約談小姐查證。

據了解，「JO媽」在中山區名氣不小，在當地經營酒店長達10年，長袖善舞、人脈豐沛，她也是「嘉麗寶」與「FAIR LADY」的老闆娘；巧的是，「嘉麗寶」就開在「曉」的斜對面，「FAIR LADY」則開在隔壁巷弄，這些店都是中一所轄區。

調查指出，中一所官警索賄時間，集中在前2任分局長吳敬田與陳博珍任內，全案是否還有其他未爆彈？有待檢調釐清。

檢調掌握情資顯示，「嘉麗寶」酒店隱身中山區巷弄大樓內，走的是台式風格，價位中等，客人看中意的小姐，可以帶出場性交易。

「FAIR LADY」則為日式酒店，採會員制，小姐都經過挑選，年輕貌美，身材火辣，懂得如何與客人談戀愛，若無熟客介紹帶路，一般客無法進入店內消費，該酒店走高檔路線，價格偏高，客人大多以日本人為主。

專案小組約談曾女時，她否認有媒介性交易，供稱店內小姐只是單純陪客人聊天，沒有從事不法。曾女是否也循「曉」酒店老闆娘巫蕙玲的模式，行賄轄區員警換取不取締，是檢調要釐清的關鍵。