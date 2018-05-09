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評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

中山警包庇酒店案 再搜高檔酒店「FAIR LADY」

2018-05-09 19:35聯合報 記者張宏業╱即時報導

台北市警中山一派出所員警包庇轄內酒店「曉」媒介性交易，台北地檢署今年3月聲押4官警與2業者獲准，調查局北機站借提業者並分析查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」有買通員警護航性交易，北機站前天深夜突襲搜索這兩家酒店，查扣酒店內帳等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者，另約談小姐查證。

據了解，「JO媽」在中山區名氣不小，在當地經營酒店長達10年，長袖善舞、人脈豐沛，她也是「嘉麗寶」與「FAIR LADY」的老闆娘；巧的是，「嘉麗寶」就開在「曉」的斜對面，「FAIR LADY」則開在隔壁巷弄，這些店都是中一所轄區。

調查指出，中一所官警索賄時間，集中在前2任分局長吳敬田與陳博珍任內，全案是否還有其他未爆彈？有待檢調釐清。

檢調掌握情資顯示，「嘉麗寶」酒店隱身中山區巷弄大樓內，走的是台式風格，價位中等，客人看中意的小姐，可以帶出場性交易。

「FAIR LADY」則為日式酒店，採會員制，小姐都經過挑選，年輕貌美，身材火辣，懂得如何與客人談戀愛，若無熟客介紹帶路，一般客無法進入店內消費，該酒店走高檔路線，價格偏高，客人大多以日本人為主。

專案小組約談曾女時，她否認有媒介性交易，供稱店內小姐只是單純陪客人聊天，沒有從事不法。曾女是否也循「曉」酒店老闆娘巫蕙玲的模式，行賄轄區員警換取不取締，是檢調要釐清的關鍵。

中山分局中一所前所長林崇成等官警，被控按月向轄區酒店「曉」收賄4萬元，逢年過節加碼至8萬，長達2年多，北檢依違反貪汙罪聲押禁見林崇成、巡佐陳宏洲、紀炳場、警員郜振傑4員警獲准、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮涉嫌刪除對話紀錄企圖滅證，一併收押、中間人鮑銘璞交保10萬元。

中山區日式酒店（曉）涉嫌媒介性交易引爆官警收賄案。記者林孟潔/攝影
中山區日式酒店（曉）涉嫌媒介性交易引爆官警收賄案。記者林孟潔/攝影
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性交易收賄
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