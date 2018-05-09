新北市騎警隊今日擔任領馬員 讓身障者體驗騎馬趣

2018-05-09 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸，並騎上馬背感受高度與速度，讓身心障礙者也能夠體驗在馬背上揮汗馳騁的感覺。

新北市警察局騎警隊成軍已有15年歷史，民眾假日期間都可在板橋區新板特區、淡水區漁人碼頭、八區里左岸公園及鶯歌區陶瓷老街看見騎警隊巡邏的身影，也經常配合機關團體舉辦犯罪預防宣導活動；去年世大運賽事期間，穿梭在場館間，讓外國選手爭相與騎警隊合影，做了最好的國民外交工作。

騎警隊今天則主動與社福團體接洽，讓隊員帶領學員們體驗接觸及騎乘馬匹，學員一坐上馬背，從2公尺高度視線在馬場內四處奔馳，讓他們驚呼連連。

新北市愛樂發展中心是以15至45歲領有手冊的身心障礙者為服務對象，透過居家角色分擔及責任分工，加強身心障礙者自我照顧的能力；中心主任林美智表示，透過馬匹可以做為治療輔助的一環，讓學員在接觸動物的活動或遊戲中得到療育的效果，希望能藉此讓學員打開心房，感受到外界的愛心與關懷。