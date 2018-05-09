親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

拍照還在比YA? 7種常見動作都會被駭

不當下流老人！這招教你勞退+勞保怎麼領

新北市騎警隊今日擔任領馬員 讓身障者體驗騎馬趣

2018-05-09 16:58聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸，並騎上馬背感受高度與速度，讓身心障礙者也能夠體驗在馬背上揮汗馳騁的感覺。

新北市警察局騎警隊成軍已有15年歷史，民眾假日期間都可在板橋區新板特區、淡水區漁人碼頭、八區里左岸公園及鶯歌區陶瓷老街看見騎警隊巡邏的身影，也經常配合機關團體舉辦犯罪預防宣導活動；去年世大運賽事期間，穿梭在場館間，讓外國選手爭相與騎警隊合影，做了最好的國民外交工作。

騎警隊今天則主動與社福團體接洽，讓隊員帶領學員們體驗接觸及騎乘馬匹，學員一坐上馬背，從2公尺高度視線在馬場內四處奔馳，讓他們驚呼連連。

新北市愛樂發展中心是以15至45歲領有手冊的身心障礙者為服務對象，透過居家角色分擔及責任分工，加強身心障礙者自我照顧的能力；中心主任林美智表示，透過馬匹可以做為治療輔助的一環，讓學員在接觸動物的活動或遊戲中得到療育的效果，希望能藉此讓學員打開心房，感受到外界的愛心與關懷。

新北市警察局行政科長賴來登說，這次讓身心障礙者能有體驗騎乘馬匹的機會，也讓騎警隊成員體現人文關懷；未來將會再與新北市內立案的社會福利團體合作，將活動延續下去。

新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬...
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸，並騎上馬背感受高度與速度。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬...
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬...
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸，並騎上馬背感受高度與速度。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬...
新北市警察局騎警隊今天上午邀請財團法人「新北市愛樂發展中心」40名學員前往訓練馬場參觀，讓學員與馬匹近距離接觸。記者袁志豪／翻攝
分享

警察漁人碼頭
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

這下可好！他與妻吵架 到河畔扔石頭婚戒也跟著噴飛

2018-05-09 16:36

高雄市觀光騎警隊馬術檢定晉級 騎術更上一層樓

2018-05-09 16:48

「文判官」遭竊 廟祝壓力大 警方「神」找回

2018-05-09 16:27

冤？酒後開車上警局被法辦 員警嘆：能怪誰？

2018-05-09 16:26

高雄二監辦母親節慶生會 「885樂團」希望「幫幫我」

2018-05-09 15:53

脖子上刺個「孝」字 做壞事賴都賴不掉

2018-05-09 15:51

絞肉機卡手指 豬肉攤老板連同機器一起送醫

2018-05-09 14:55

男花2000夾i8 Plus卻是展示機 台主辯：我又沒說是真的

2018-05-09 13:55

新竹市警局職務調任 新所長成功挽救燒炭婦女

2018-05-09 12:56

影／警用小電腦辨識人臉建功 助失智婦返家

2018-05-09 12:56

影／男猛翻機車馬桶稱尿急 民眾跟監報警抓賊

2018-05-09 12:23

影／ 砂石車因路面突陷翻覆 輪胎與車身分家

2018-05-09 12:08

噹童仲彥！要我脫褲子上我床？劉喬安：你還沒那個本事

2018-05-09 12:07

童仲彥力挺劉喬安 遭劉嗆「要我脫褲子，你還沒那個本事」

2018-05-09 12:02

警幫失智嬤找出兒子照片指認 她說：我不認識、下一位

2018-05-09 11:52

敬鵬6消死亡大火 消防局長由副局長龍榮森代理

2018-05-09 11:10

中信銀女行員不惜丟金飯碗 監守自盜只為名牌包

2018-05-09 10:11

「麻豆香」近防滋事 警規劃快打警力

2018-05-09 10:02

影╱鳥蛋阿嬤走失 警牽手一路哭回家

2018-05-09 09:55

影／「你跟其他男生不一樣」 水電工差點被女騙錢

2018-05-09 09:48

影／噁爆！女子酒駕被攔 丟糞攻擊女警

2018-05-09 09:47

經商失敗又遇詐騙 警成功阻止男自焚

2018-05-09 08:48

影／高雄美髮店3樓倉庫火警 居民倉皇逃出

2018-05-09 06:47

醉男三軍總醫院前酒駕 連撞四車

2018-05-09 00:27

汙水槽3死 「局限空間」施工危險

2018-05-08 23:39

獨／中指辱台外國人道歉了 錄影表示不會再犯

2018-05-08 22:47

力挺劉喬安做自己 童仲彥：設性專區就是要保護妳

2018-05-08 20:49

夭壽宵小偷准考證 險讓13名學生無法參加國中會考

2018-05-08 18:58

警政署長慰勞員警 提高陳抗執勤便當費至100元

2018-05-08 18:22

九旬婦溺水單車男跌落溝 均救回住院治療

2018-05-08 18:21

女子住處自殺傳燒炭照 海陸弟兄出營急救人命

2018-05-08 18:06

金山神明遶境神將車上摔落一男 撞傷頭部送醫

2018-05-08 17:07

熱褲妹側胸半露偷拍照引網路論戰 男友說遭網路霸凌

2018-05-08 16:31

影／嘉市詠順科技火警 濃煙竄天5分隊馳援

2018-05-08 15:26

影╱感念孫越 受刑人巧手「烙畫」卻來不及送出

2018-05-08 15:17

餓死14隻貓、倖存11隻皮包骨 飼主被依動保法起訴

2018-05-08 14:55

新竹近日火災頻繁 消防局靠防阻延燒戰術壓制火勢

2018-05-08 14:42

謝謝你！英勇搜救犬當小天使了 消防員淚眼送最後一程

2018-05-08 14:42

影／媽媽對不起，我錯了！ 受刑人下跪磕頭懺悔

2018-05-08 14:41
看更多

熱門文章

力挺劉喬安做自己 童仲彥：設性專區就是要保護妳

2018-05-08 20:49

童仲彥力挺劉喬安 遭劉嗆「要我脫褲子，你還沒那個本事」

2018-05-09 12:02

中信銀女行員不惜丟金飯碗 監守自盜只為名牌包

2018-05-09 10:11

獨／中指辱台外國人道歉了 錄影表示不會再犯

2018-05-08 22:47

調解部分成立 李敖非婚生女李文歡呼：我要變台灣人了

2018-05-08 18:16

立院三讀通過拒檢逃逸重罰 警署：感謝支持警察

2018-05-08 20:00

公所女視導被控索賄2.3億 一審判13年高院今判無罪

2018-05-09 13:12

噹童仲彥！要我脫褲子上我床？劉喬安：你還沒那個本事

2018-05-09 12:07

祖父過世時孫還沒出生 不能繼承遺產

2018-05-08 20:06

他向妻哭訴在陸被搶 網友戳破謊言：開房間花光了？

2018-05-09 14:32

夫每周和小三激戰二次 妻：難怪回家一條蟲

2018-05-08 18:43

1歲童闖路中央嚇壞駕駛 網友諷家長：出事怪別人

2018-05-08 19:37

夭壽宵小偷准考證 險讓13名學生無法參加國中會考

2018-05-08 18:58

邱毅爆錯料怨「中天誤導」 二審逆轉獲判無罪

2018-05-09 11:10

偷情夫「好想一口吞了妳」 小三：我配合度很高

2018-05-09 12:08

男花2000夾i8 Plus卻是展示機 台主辯：我又沒說是真的

2018-05-09 13:55

國道警察用心良苦 手寫「小抄」提醒龜速駕駛

2018-05-09 12:18

影／兩泰女被查獲賣淫 下跪施苦肉計求警方放人

2018-05-09 11:39

前妻以親密照威脅 助理教授淪人肉ATM

2018-05-09 13:30

影／噁爆！女子酒駕被攔 丟糞攻擊女警

2018-05-09 09:47

室友搞破壞水淹屋內 她卻被房東要求幫分攤維修費

2018-05-08 19:41

醫院女員工遭同事強吻 主管卻要她盡快離職

2018-05-08 23:25

影／高雄美髮店3樓倉庫火警 居民倉皇逃出

2018-05-09 06:47

敬鵬6消死亡大火 消防局長由副局長龍榮森代理

2018-05-09 11:10

當兵除草遭營釘射中 獲國賠57萬

2018-05-09 12:24

影╱鳥蛋阿嬤走失 警牽手一路哭回家

2018-05-09 09:55

八仙意外呂忠吉判刑五年 受害家屬盼「立紀念碑」

2018-05-09 13:09

已婚警性侵同事前女友還想復職 判3年定讞

2018-05-09 14:21

女子住處自殺傳燒炭照 海陸弟兄出營急救人命

2018-05-08 18:06

影／「你跟其他男生不一樣」 水電工差點被女騙錢

2018-05-09 09:48

「限乘辣妹」耍帥 警臨檢逮拉k男

2018-05-09 12:57

健身教練幫忙調整姿勢 遭女學員指控戳臀摸胸性騷擾

2018-05-08 17:23

大馬僑生滿身毒品被查獲 警疑已成毒販要究辦

2018-05-09 11:00

妙齡女搭公車無故被毆傷 最後無奈撤告

2018-05-09 14:00

影／ 砂石車因路面突陷翻覆 輪胎與車身分家

2018-05-09 12:08

產胎卡旅館馬桶身亡 女被判3個月徒刑

2018-05-09 12:08

羈押期抵滿刑期 周泓旭獲釋

2018-05-09 00:05

被後車遠光燈激怒急煞擋車 代價1萬8

2018-05-09 16:03

「國民法官」民眾都叫好？司法院：民調如此

2018-05-09 10:57

醉男三軍總醫院前酒駕 連撞四車

2018-05-09 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top