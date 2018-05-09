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男花2000夾i8 Plus卻是展示機 台主辯：我又沒說是真的

2018-05-09 13:55聯合新聞網 綜合報導

夾娃娃機正夯，不少大人小孩都愛玩，行政院消保處查核發現不少機台藏有陷阱。圖／行政...
夾娃娃機正夯，不少大人小孩都愛玩，行政院消保處查核發現不少機台藏有陷阱。圖／行政院消保處提供
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台灣近年夾娃娃風氣盛行，許多夾娃娃機店如雨後春筍般一間間開設，越來越多人喜歡投資夾娃娃機機台，而因競爭激烈夾娃娃機內的獎品也越來越稀奇古怪，除了一般的娃娃，還有蔬菜、公仔、3C用品等。台中一名男子驚見某幾台內竟有一支iPhone 8 Plus，他欣喜若狂地砸下1990元，終於夾到，一看竟是「展示機」，讓他氣的對台主提出詐欺告訴。

根據《東森新聞》報導，台中一名林先生5日下午逛夾娃娃機店時，赫然發現一台機器內竟有一支iPhone 8 Plus，他大手筆的砸下1990元，終於夾起後卻發現只是一台「展示機」，他氣的直接打電話質問台主，台主卻理直氣壯回應「從頭到尾都沒說是真的手機」，讓他氣憤的決定提出告訴。

林先生表示就算盒內不是真的手機，是可以使用的其他物品，還不至於會如此生氣，但展示機卻是連使用都無法使用，讓他非常傻眼。林先生已到警局提起詐欺告訴，警方已介入偵辦，而台主尚未到案說明，全案詳情仍待釐清。

有些網友對於台主這種欺騙的行為感到不滿，留言「被告剛好」、「台主大概以為大家會默不吭聲」、「標準詐欺，動機那麼明顯」，且若是放展示機合法，未來大家也大可在機台內放空盒子吸引消費者投錢夾取，但也有人任為是夾的人抱著貪小便宜的心態，留言「為什麼貪心還能提告啊」。

夾娃娃機詐欺
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