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力挺劉喬安做自己 童仲彥：設性專區就是要保護妳

2018-05-08 20:49聯合新聞網 綜合報導

童仲彥（左）在臉書上PO文鼓勵劉喬安（右）「勇敢做自己」，並表示想送給她一件「拳...
童仲彥（左）在臉書上PO文鼓勵劉喬安（右）「勇敢做自己」，並表示想送給她一件「拳打假掰T恤」。 圖擷自童仲彥臉書、聯合報系資料照片
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「太陽花女王」劉喬安今在臉書直播時痛哭失聲，自爆過去曾用身體賺取金錢，來換取更好的生活，引起網友熱議。台北市議員童仲彥下午在臉書上PO文鼓勵她「勇敢做自己」，還說「阿童致力推動的『性專區』，就是要優先保護妳這種弱勢女性」。

童仲彥要劉喬安不要再假掰了，「用身體換金錢沒有錯，錯的是妳沒有勇敢面對自己」。他表示賺皮肉錢的比假掰的高尚，總比有人嘴說反小三，自己卻習慣當眾人小三，好太多。童仲彥說自己也低潮過，因此想送劉喬安一件「拳打假掰T恤」，並希望她找心理醫師輔導一下，日後能夠跟現在的童仲彥一樣「樂觀、勇敢、不假掰、做自己」。

貼文一出，許多網友大讚童仲彥「了不起，負責」，還有人說「支持喬安來當競選總幹事」、「性交易並沒有違法，是地方政府不願面對問題設專區處理，導致違法」、「如果阿童推動的專區，未來真的成立了，可以請喬安姐當專區顧問」。不過也有網友酸說「阿童，你是不是又想上車了」、「打老婆就打老婆，不要再假掰了啊，台灣假掰的人太多」。

但也有網友擔心童仲彥的言論會影響他的選票，「阿童你真的走出自己一片天，但是我很怕你這樣沒有下一屆啊！台灣需要擺脫藍綠垃圾黨，但是你這路線我怕你的女性選票…」

更有人揶揄「阿童不是要幫助她脫離淫海，而是邀請劉來他推動的『合法性專區』上班。淫海眾生速歸我童欲創立之法海，大德珍奶無以為報唯有以身相許」，對此童仲彥也幽默回文「備雞排珍奶，湧泉以報」。

劉喬安童仲彥
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