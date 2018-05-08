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榮譽市犬Bailey逝世 北市消：國民英雄

2018-05-08 14:33中央社 台北8日電

台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。...
台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。圖為台北市消防局4月頒授「榮譽市犬」獎章，表揚牠長年對救災工作的奉獻。圖／台北市消防局提供
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台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去，牠曾參與過汶川大地震及八八風災等救援搜索任務，堪稱國民英雄，昨天進行灑葬儀式紀念。

消防局今天發布新聞稿表示，北市退役搜救犬貝莉（Bailey）一生英勇付出，於今年4月26日過世，北市消防局搜救隊隊長許志敏率13名隊上同仁於5月7日陪同寄養家庭飼主周小姐，在富德公墓政府部門值勤犬灑葬專區為Bailey辦理灑葬儀式。

現場眾人獻上白色玫瑰，紀念永遠的榮譽市犬Bailey，許多一起出勤過的搜救隊夥伴也不捨落淚。?消防局說，步入老年的Bailey因身體機能逐漸退化，約14歲的牠在寄養家庭周小姐領養屆滿2周年前，於睡夢中離去。

Bailey為美國都市搜救隊搜救犬訓練合格，在民國95年加入台北市搜救隊，並分別於99年與102年取得I.R.O. RH-TB（高級犬）認證，牠身手敏捷且搜救經驗豐富，加上折返速度飛快，獲得「黑水迴旋鏢」美譽。

消防局表示，Bailey執行任務爆發力很強，專長為瓦礫堆與山難搜索，曾參與包括中國大陸汶川大地震、八八風災太麻里搜索失蹤員警、梅姬颱風及創意旅行團蘇花公路救難等國內外搜救任務，多次冒險犯難，堪稱國民英雄。

?退役後的Bailey於105年4月29日由周小姐領養，卸下重責、享受退休精采生活，消防局說，Bailey的英姿將永存人心，牠也是台北市民最驕傲的榮譽市犬。

台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。...
台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。圖為台北市消防局4月頒授「榮譽市犬」獎章，表揚牠長年對救災工作的奉獻。圖／台北市消防局提供
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台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。...
台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去。圖為台北市消防局4月頒授「榮譽市犬」獎章，表揚牠長年對救災工作的奉獻。圖／台北市消防局提供
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寄養家庭搜救犬梅姬颱風
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