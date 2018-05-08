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影／給錢又生子才發現男友已婚 熟女崩潰要跳樓警救回

2018-05-08 09:44聯合報 記者游振昇╱即時報導

熟女將房子抵押向銀行借500萬元給男友，還幫他生下兒子後才知男友已婚，崩潰要跳樓，台中員警及時拉回她救人。

中市第一分局公益所警員王南雄、吳俊皓，4日下午3點獲報，西區向上北路某大樓有女子坐頂樓，疑似要輕生。

員警到場發現43歲顏姓女子雙腳懸空在女兒牆外，情緒激動、不斷喊不要過來，員警為避免發生意外，除王員不停與女子對話，試圖轉移其注意力外，機警的吳員也同步由右側緩緩前進，等她鬆懈心防時再趁隙從背後出手將其拉下、即時救回，並與隨後而至的救護人員將其送醫、順利解除危機，女子被拉回還不斷大喊不要救她，

顏姓女子獲救後向警方表示，多年前在一個公開場合認識自稱未婚的王姓男子，不久隨即墜入愛河，2年多前她還沒與男子登記結婚就生下小孩。後來王男表示經濟陷困、急需用錢，她二話不說將名下房子拿去抵押、向銀行借了500萬元供其週轉，沒想到王男拿了錢之後便消失無蹤，她獨力背下房貸與教養子女的經濟壓力，最近又發現男子早就已婚，無法承受人財兩失的衝擊才會想不開。

警方表示，一時的衝動可能造成一輩子難以挽回的後果，呼籲民眾遇到困難時一定要冷靜思考，先循管道向親友、社政單位或其他社會服務機機構與專業人士求助，心理壓力過大時亦可撥打張老師專線1980及生命線1995透過專線協談，適時宣洩壓力，以免引起負面情緒爆發、失控造成遺憾。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

女子不甘人才兩失，在頂樓要跳樓 台中員警拉回救人。記者游振昇／翻攝
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女子不甘人才兩失，在頂樓要跳樓 台中員警拉回救人。記者游振昇／翻攝
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