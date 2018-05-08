陳詩欣老公臉書再發文「不敢回家」 夜宿飯店5晚

2018-05-08 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



奧運跆拳道金牌女將陳詩欣與老公董俊男近日互控家暴撕破臉，董俊男日前透過臉書先指控陳詩欣家暴，昨天又在臉書貼文，因為女兒不敢回家，父女倆已經第5天投宿在飯店。

陳詩欣去年被周刊拍到不倫戀，導致兩人的婚姻亮紅燈，夫婦倆進行離婚訴訟同時，也不斷在臉書上隔空交火，互相指控對方家暴、說謊。

本月2日，董俊男先前在直播中控訴家暴，事後他PO出驗傷單，還說要提出家暴申請；陳詩欣對於該指控，也提出驗傷單，反控自己也是受害者，表示會告家暴討公道，雙方各說各話。

事隔5天，董俊男昨天又在臉書董俊男在臉書發文，更PO出多張女兒的照片，透露因為女兒還不敢回家，所以已經在飯店住了5個晚上。

「男人的心酸，在跟小孩相處的甜蜜時光沒有媽媽，我能同感，支持您。」、「都已經過去了！在回憶過往只會讓自己更痛！放手好好處理！兩個寶貝才是你未來的重心！」、「最可憐的，還是夾在中間的小朋友了。」