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詐騙老梗又來了 機靈警助老婦保老本

2018-05-07 18:33中央社 台北7日電

詐騙集團日前致電一名7旬王姓婦人，謊稱她積欠高額電話費且涉及走私、詐騙等多案，須繳交2萬美元保證金以避免被拘提，幸經派出所員警告知是詐騙老梗，才幫王婦保住老本。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下景美派出所警員柯俊羽3日下午值班時，適逢王婦到所詢問，她當天在新北市住家接獲自稱中華電信客服人員來電，指她積欠新台幣4萬3000元的電話費，且將轉接給警政署刑事局以釐清相關問題。

王婦表示，隨後又有一名自稱是刑事局的男警官向她說「不僅積欠電話費，另還涉及走私、詐騙、洗錢與販毒等案件，若不想被拘提，就必須拿保證金給特偵組調查，這樣案件可以較快處理完畢。」

自稱男警官者還要求王婦到銀行提領2萬美元，並表示將安排員警和她當面交錢。

王婦聽聞自己可能涉及刑案感到非常緊張，便連忙到銀行提錢，由於詐騙集團成員在過程中尚未告知面交地點，她只好先帶著現金到文山區景美和預先約好的朋友會面，也順便到景美派出所詢問狀況。

柯俊羽聽完王婦敘述後，立即告知她此為詐騙集團的慣用手法，千萬別上當，王婦才如釋重負鬆了口氣，告知警方這筆錢是她的老本，隨即才放心離開派出所。

文山二分局呼籲，民眾若接到可疑電話，切記「一聽、二掛、三查證」，若有任何疑慮應及時撥打「110」通報警方派員處理，或是撥打「165」反詐騙諮詢電話諮詢，以免受騙。

一名7旬王姓婦人日前遭詐騙集團鎖定，謊稱她積欠高額電話費且涉及多起刑案，需繳交2...
一名7旬王姓婦人日前遭詐騙集團鎖定，謊稱她積欠高額電話費且涉及多起刑案，需繳交2萬美元保證金以免被拘提，幸經員警柯俊羽（圖）提醒為詐騙，助婦人保住老本。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社
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詐騙集團走私特偵組
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