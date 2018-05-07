敬鵬大火殉職消防員林尉熙 最有機會逃出卻不離棄

2018-05-07 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



敬鵬工業平鎮廠大火造成7名進火場搜救的消防隊員6名殉職1名重傷，包括林尉熙重傷昨晚不治。桃園市長今天下午到靈堂上香，並向林家說明林尉熙是最有可能逃出來的隊員，但是為了幫大家脫困設法找其他出口，甚至分享空氣瓶，最後連自己也缺氧昏迷，送醫和死神搏鬥後再也沒醒過來。

檢、消還發現火場1樓除了正門，還有側門，特搜隊或這7人如果知道，很有可能利用側門成功救人、逃生，但是敬鵬現場員工和主管人員、保全並未說明，將進一步追查有無疏失和刑法責任。

專案調查人員從另一名重傷的隊員呂宗郁脫險後的描述，比對特搜隊員進火場找人、救人的過程後，檢警漸漸釐清7名消防隊受困原因。

據指出，7名隊員布水線進入敬鵬三廠火場，林尉熙一個人留在1樓看守水線其他人上2、3樓，不到半小時收到無線電命令撤退，有20多年救災經驗的小隊長一前一後帶著5名隊員從2、3樓退到1樓。

7人在1樓遇上天花板上的排風管、生產線設備塌落，阻斷通往門口的路，火場視線幾乎為零，又沒辦法很快排除障礙，此時空氣瓶又快用完，眼見不能馬上脫困，兩位小隊長要隊員趴下躲入機台並貼到地面，避免吸入過多的濃煙和避免被掉落物壓住。

不過7人受困時間超過一個多小時後，兩位小隊長另外3名隊員的空氣瓶用光陷入昏迷，呂宗郁、林尉熙還有意識，林一度起身察看附近有沒有其他出口，他可以繼續往出口方向想辦法逃生，但是為了救大家並未離開，還把自己的空氣瓶分給尚有意識的隊員，最仍難逃空氣瓶耗盡的噩運。