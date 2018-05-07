「惡龍」張錫銘手寫陳情要國保 矯正署回應了

2018-05-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



2004年持AK-47步槍挾持老農、行員的「惡龍」張錫銘，被判無期徒刑後今透過友人在臉書發表手寫的陳情信，盼受刑人的「勞作金」能繳納國民年金保險費；矯正署表示，全台受刑人每月平均勞作金僅400多元，難以支應最低保費，但仍會將張陳情列為修法參考。

矯正署副署長黃建裕表示，張錫銘曾在2016年6月時，同樣以手寫信向當時的法務部長邱太三陳情，也是訴求受刑人使用勞作金繳納國民年金保險費問題，當時已曾答覆過。

黃建裕指出，目前受刑人繳納國民年金保費有2種方式，其一是使用家屬從外匯入監所的「保管金」，或是由家屬自行在外替受刑人繳納，而依現行的監獄行刑法，勞作金是不得完全自由使用。

他說明，勞作金為受刑人工作所得，部分會被扣繳為被害人補償金，使用還有級別限制，如二級收容人每月可用三分之一、一級收容人每月可用二分之一，因此大多較少使用，多由監所儲存後作為出監後車資，或短暫溫飽的支撐。

而實際上全台受刑人每月的勞作金額平均僅約400多元，除少部分有自營工廠的監所如屏東監獄釀醬油、台中女監製作巧克力，及其他外役監等，最多每月勞作金收入可達1000元，但依法每月最高也只能使用一半。

黃建裕說，國民年金每月最低繳納額勞作金幾乎很難支應，但以累積勞作金方式，再視收容人刑期長，作為短評估能否繳納保費，這部分也會納入修法的參考意見，但仍希望維持受刑人出監前每月都繳得起的狀況，才符合修法精神。