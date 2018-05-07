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54歲身障者擔任詐騙車手 LINE對話讓他身分曝光

2018-05-07 13:59聯合報 記者江孟謙╱即時報導

陳男遭警方盤查，暴露車手身分。記者江孟謙／翻攝
陳男遭警方盤查，暴露車手身分。記者江孟謙／翻攝
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詐騙集團花招百出，竟雇用一名領有身障手冊，54歲陳姓男子擔任車手，板橋警分局日前接獲線報，鄰近警察局的銀行疑似有車手出沒，到場查獲行跡可疑的陳男，經由查看他手機內與上游對話紀錄，讓陳男車手的身分終於曝光。

「沒啦！我是幫親戚領錢，卡片是親戚的...」，陳男被逮後，強調自己是幫親戚領錢，但警方發現他手機內有著與集團上游對話紀錄，「哪裡領？」「板橋府中捷運站」「12點前到那邊，到了找機台把錢領出來」「拿2900起來，剩下包好上交」，陳只好承認自己是車手，警方在他包包內搜出兩張提款卡、存摺、現金4萬9900元及作案手機。

陳男供稱，4月底看報紙應徵工作，一名自稱人資主管打給他，說賭博電玩店為了避免警方查緝，要有人幫忙領現金給賭客，上工前兩天也在台北市提領現金數筆，都上交給「會計」，一天工資則是1000元；5月初集團又指示他半夜到板橋領錢，還說過12點再領，他依指令到指定地點拿卡片後，搭捷運到府中站，因為時間還早，不知不覺走到分局旁邊的銀行，領了兩筆準備離開，沒想到就被員警攔下盤查。

板橋派出所副所長孫宇辰說，當晚盤查時，一來覺得男子行跡可疑，三更半夜幫親戚領錢的說法不合理，才懷疑可能也是詐騙集團車手，過去抓到的車手幾乎都是年輕人，這次車手年齡也讓警方頗感意外。

警方表示，由於以往詐騙集團多半是前往網咖、遊戲場尋找輟學生或高中職及大學生犯案，看上他們有物欲需求，但這樣的手法逐漸被警方掌握，最近車手年齡層有攀升趨勢，像是菜籃族、身障人士也當起車手，而且都是透過應徵工作，下海擔任車手，警方呼籲，詐欺刑責已修正加重，對於來歷不明的工作機會，千萬不要嘗試，否則觸法吃牢飯得不償失。

警方在他包包內搜出兩張提款卡、存摺、現金4萬9900元及作案手機。記者江孟謙／翻...
警方在他包包內搜出兩張提款卡、存摺、現金4萬9900元及作案手機。記者江孟謙／翻攝
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警方發現陳男的對話紀錄有與集團上游交流的證據。記者江孟謙／翻攝
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警方發現陳男的對話紀錄有與集團上游交流的證據。記者江孟謙／翻攝
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警方發現陳男的對話紀錄有與集團上游交流的證據。記者江孟謙／翻攝
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車手詐騙集團
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