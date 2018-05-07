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給獄卒字條裡的「阿娜達」是誰？綠島監獄：林豐德

2018-05-07 12:23聯合報 記者羅紹平╱即時報導

正在綠島監獄服刑的十大槍擊犯林豐德（50歲），5月3日疑買通蕭姓管理員，利用台灣親友探監機會，將2支手機、10包香菸、60顆檳榔及1張字條藏於蕭姓獄卒的機車置物箱內，再由蕭伺機夾帶入獄交付林豐德，字條中提到的阿娜達是誰？監獄秘書楊垂雄說，應是指林豐德，「你」則是蕭姓管理員。

正在綠島監獄服刑的十大槍擊犯林豐德，傳出疑買通管理員夾帶手機的違禁品未遂。本報資...
正在綠島監獄服刑的十大槍擊犯林豐德，傳出疑買通管理員夾帶手機的違禁品未遂。本報資料照片
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據了解，林豐德可能買通綠島監獄的管理員，可能不只蕭員一人，綠監已將全案移送台東地檢署偵辦，屆時檢方不排除對當事人實施測謊，擴大調查。

楊垂雄指出，3日來綠島監獄會見林豐德的2男子，會客結束後的行跡鬼祟，被當天負責督勤的總務科長發現，於是指示替代役監看，目睹2人走出監獄後，在監獄外的員工停車棚裡逗留，且把1包用塑膠袋包的物品放入蕭姓管理員的機車置物箱。

楊垂雄表示，監獄隨即主動調查，蕭姓管理員機車置物箱找到2支手機、10包香菸、60顆檳榔，還有1張字條內容提到：「卡片機是給阿娜答，老人機是給你的，盡快把新手機給他，舊手機丟掉，你的舊手機也要丟掉，手機要毀壞然後分開丟掉」。

獄方指出，由於監獄立即約談蕭姓管理員及林豐德，但兩人堅稱「不知情」且蕭姓管理員也強調，機車置物箱鎖有些磨損，很容易就被人打開，但獄方不排除蕭員可能同意林的請求，指示林要友人先將違禁品放在他的機車置物箱內，蕭再設法夾帶進監獄。

楊垂雄透露，3日當天蕭員就停職接受調查中，另從3日當天找到的字條內容顯示，阿娜達高度可能就是林豐德，字條中的「你」應是蕭員，至於「舊手機要毀壞」顯示林豐德早已持有手機等違禁品，獄方因此多次搜索林的囚房，皆未找到任何違禁品，不排除還有其他管理員也被買通，幫林通風報信，林豐德因而有時間，在搜索前丟掉所有違禁品。

正在綠島監獄服刑的十大槍擊犯林豐德，傳出疑買通管理員夾帶手機的違禁品未遂。本報資...
正在綠島監獄服刑的十大槍擊犯林豐德，傳出疑買通管理員夾帶手機的違禁品未遂。本報資料照片
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監獄綠島
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