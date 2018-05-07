手機被偷？警調監視畫面 原來是好心人幫忙

2018-05-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「警察先生，我的手機不見了？」高雄市顏姓市民昨天到新興警分局五福二路派出所，顏報案說，他因為肚子不舒服，急急忙忙地去民生路公司上廁所，回來之後，就找不到手機了，有印象是放在機車前置物箱，怎麼找都找不到。警員劉瑞明調閱監視錄影畫面，查出熱心民眾看到手機放在置物箱上，覺得很危險，好心送交大樓警保管，順利找回手機。

顏市姓市（左）誤以為智慧手機被偷，原來是好心路人交給大樓警衛保管，並經警員劉瑞明幫忙尋回。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook 劉瑞明昨天中午11點多，在派出所備勤，接獲顏報案手機好像被偷走了。警方到現場了解，顏姓市民表示，他因為肚子不舒服，所以將車停在騎樓，急急忙忙地去公司上廁所，回來之後，就找不到手機了，有印象是放在機車前置物箱，但怎麼找都找不到。

劉瑞明了解情形後，至附近店家，請商家協助提供監視器供警方調閱，調閱過程發現一名男子，前往牽機車時，看到旁邊的機車前置物箱有一隻手機，就將其拿走後離開。看到該情況，警方立刻返回派出所內擴大調閱路口監視器，費了一番功夫，終於查到拿走手機的陳姓市民。

陳姓市民告訴警方，他路過看到機車前置物箱有放了一支手機，覺得很危險，以為是附近大樓民眾忘記，才將手機拿給大樓警衛室。

劉瑞明前往大樓詢問，顏姓民眾的手機確實放在該大樓警衛室。顏姓市民恍然大悟，原來手機不是遭竊走，而是好心路人幫他把手機拿至安全地方放，非常感謝陳，也謝謝警方幫忙將手機找回。