民眾撿到小黑羊警方頭大 網友爭著想養

2018-05-07 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



民眾昨晚在台中市撿到小黑羊。圖/臉書爆料公社 分享 facebook 民眾昨晚在台中市區撿到小黑羊，報案警方無法受理，再帶到台中市政府動保處，小黑羊照片昨天被PO在臉書， 很多網友爭著想要養。

民眾說昨晚在台中市北區山西路看到這隻小黑羊無人看管，帶到派出所，警方無法受理，再通知動保處。

警方表示，警方目前不受理活體失物。

很多網友都說沒看過羊走失，有人想認養，也有人說冬天到，這隻羊會更熱門。