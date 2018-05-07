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前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

民眾撿到小黑羊警方頭大 網友爭著想養

2018-05-07 09:28聯合報 記者游振昇╱即時報導

民眾昨晚在台中市撿到小黑羊。圖/臉書爆料公社
民眾昨晚在台中市撿到小黑羊。圖/臉書爆料公社
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民眾昨晚在台中市區撿到小黑羊，報案警方無法受理，再帶到台中市政府動保處，小黑羊照片昨天被PO在臉書， 很多網友爭著想要養。

民眾說昨晚在台中市北區山西路看到這隻小黑羊無人看管，帶到派出所，警方無法受理，再通知動保處。

警方表示，警方目前不受理活體失物。

很多網友都說沒看過羊走失，有人想認養，也有人說冬天到，這隻羊會更熱門。

認養
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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