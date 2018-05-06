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巷口也會變虎口！14場車禍直擊畫面要你注意左右來車

2018-05-06 21:45聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

馬路如虎口，即使巷道也不例外！台北市警察局日前在臉書官方社團「台北波麗士」中，放上一段由各警分局發生的車禍畫面剪輯的影片，警察局共剪輯了14場發生車禍的直擊現場畫面，提醒用路人要多加小心。

這14場車禍中，大多發生在不大的巷道中，即使有人駕車時已經小心在意並放緩速度，但仍有行人或機車騎士，過路口時沒有留意，直接闖過因此被撞，警方提醒，再小的巷弄口，只要一不注意，也會變成很兇猛的虎口，過路口時，一定要記得注意左右方來車。

台北市警方提醒，再小的巷弄口，只要一不注意，也會變成很兇猛的虎口。記者廖炳棋/翻...
台北市警方提醒，再小的巷弄口，只要一不注意，也會變成很兇猛的虎口。記者廖炳棋/翻攝
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車禍警察波麗士
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