北市街頭燃信號彈被抓 沒人敢認是「豬隊友」

2018-05-06 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市文山區興隆路一帶，4日凌晨4時許，突然有一群少年在街頭燃燒信號彈，同時口出三字經嗆聲，不但驚擾到附近住戶，過程影片還在今天凌晨放在臉書「黑色豪門企業」供網友欣賞，此舉引起警方重視；轄區文山二警分局雖沒有接獲民眾報案，但根據影片透露的背景，下午循線找到涉嫌燃放信號彈的6名少年與2名男子，事後依違反社會秩序維護法送交裁罰。

警方指出，新北市張姓少年和台北市高姓少年兩人互不認識，其中一名少年在對方臉書上留言：「你很囂張喔！」，兩人因此在網路上互嗆；張姓少年嗆聲高姓少年有種來新莊找他；但高姓少年最後沒有出現，張姓少年不爽，因此找來友人，根據高姓少年臉書打卡地點，研判高姓少年住在文山區興隆路一處地點，隨後到場嗆聲。

張姓少年夥同另外7名友人在場叫囂，這時有人拿出信號彈燃放，同時另外還有人錄下整個過程；警方調閱監視器，發現這群人共駕駛兩輛自小客車及3輛普通重型機車，從新北市沿興隆路4段、3段至案發地點逗留一段時間後，施放信號彈叫囂，再以原路線離開案發地點。

警方鎖定車號及特定人並通知相關人員到案說明，這群少年對所作所為都坦承不諱，但因為本來沒人報案，全因有人將過程放上臉書後，才引起社會與警方重視，因此當警方詢問是誰將影片貼在臉書的「豬隊友」時，在場沒有人敢承認全都推說不知情。