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因為一個讚 夫攜子燒炭

2018-05-06 18:06聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣一對蔡姓夫妻長期感情不睦，去年四月某日，蔡姓男子僅因為妻子在臉書上一篇寫有「嫁錯人」意思的文章按讚，夫妻兩人因此發生爭吵，妻子氣得不去接有重度腦性麻痺的兒子放學，蔡男因此更生氣，帶著兒子燒炭自殺，幸好隔日女兒回家，兩人撿回一命，而蔡男也因犯下殺人未遂罪，被判處有期徒刑２年8個月。

判決書中指出，蔡姓夫妻育有2女1男，大女兒已出嫁，最小的女兒也已經18歲，但兩人感情並不好，大小吵不斷。大女兒向法官供稱，父親有段時間因為工作不穩定，收入較少，經濟壓力大，有時候酒喝多了，就會認為全家人都看不起他，情緒因此失控。

去年四月蔡姓男子在臉書上發現妻子在一篇寫有「嫁錯人」含意的文章上按讚，認為妻子是影射自己嫁錯人，因此打電話質問妻子，兩人發生激烈爭吵。

當天蔡妻並未到教養院接兒子放學，直到晚上８點多教養院打電話通知蔡男，他才趕緊去將兒子接回家，途中不斷打電話給妻子都未接通，他一時氣憤順路買了2包木炭回家，先把木炭放在烤肉網上，用瓦斯爐燒過後再放進金爐內，並把金爐和兒子都抱進關緊門窗的房間，兩人一起在房裡過了一夜。隔日，大女兒接到蔡妻電話，要回家幫媽媽拿衣物，一進家門就發現炭燒味，打開房間發現已經昏迷的父親和弟弟，幸好送醫後無礙。

蔡男向法官供稱，因為平常妻子晚上9點多就會回家，燒炭不是真的要殺死自己和兒子，只是想要嚇嚇妻子，不料妻子當天外宿未歸，蔡男也向法官深表悔悟之意。但法官並不採信，認為蔡男明知燒炭會死，還將沒有活動、表達能力的兒子帶在身邊，如果只是要嚇嚇妻子，「買一包木炭就可以」，因此認為他有殺人犯意，漠視兒子的自主生存權。但是考量蔡男的經濟壓力和家中相處問題，雖以殺人未遂罪判刑，但仍酌情減刑，僅判2年8個月有期徒刑。

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