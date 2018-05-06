男孩用推車刮賓士車 車主：這樣的行為不對
新竹一名國小男孩昨天下午在新竹好市多賣場地下2樓停車場，準備將手推車推回放置區時，疑因懶得繞路走一大圈，竟然將手推車從兩台車縫中硬推擠，造成兩台車刮傷，其中一台還是要價百萬賓士車，整個過程全被網友錄下PO網至臉書新竹社團。賓士車主回應留言，不打算向男童家人索賠，但希望此事件能讓男童與家長知道「這樣的行為不對」。
影片中可出這名年紀不小的男孩，準備將手推車推回放置區時，疑因懶得繞路走一大圈，竟然將手推車從兩台車縫中硬推擠，造成左邊的賓士車刮傷，影片一PO出，引起網友撻伐，許多網友直呼：「這不是普通的白目，做父母的最好關心一下」、「賓士欸⋯⋯好貴」、「這兩台車的車主看到應該會氣瘋」、「這下賠慘了」。
拍攝影片的網友則表示，拍下影片的原意，是讓兩位車主有依據備份，要不要民事追討求償；孩子部分是要讓家長看到，並且教育好，希望網友用詞溫和、請求以教育導正方式給予正面性的指教。
賓士林姓女車主則在下方留言表示，昨天下午愛車烤漆雖沒刮傷，不過輪胎皮被刮出許多痕跡，目前不會索賠，出面留言的目的，只是要讓這個小孩跟他的家長知道「他這樣不對」。警方表示，男孩這樣的行為已涉及毀損罪，但根據《刑法》18條未滿14歲人之行為不罰，但車主依舊可以向男童法定代理人提出民事損害賠償。
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