男孩用推車刮賓士車 車主：這樣的行為不對

2018-05-06 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



影片中可出這名年紀不小的男孩，準備將手推車推回放置區時，疑因懶得繞路走一大圈，竟然將手推車從兩台車縫中硬推擠，造成左邊的賓士車刮傷，影片一PO出，引起網友撻伐，許多網友直呼：「這不是普通的白目，做父母的最好關心一下」、「賓士欸⋯⋯好貴」、「這兩台車的車主看到應該會氣瘋」、「這下賠慘了」。

拍攝影片的網友則表示，拍下影片的原意，是讓兩位車主有依據備份，要不要民事追討求償；孩子部分是要讓家長看到，並且教育好，希望網友用詞溫和、請求以教育導正方式給予正面性的指教。