奇美博物館前森林火警？三爺溪河畔樹叢起火虛驚一場

2018-05-06 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔心火勢延燒的博物館，南市消防局獲報後前往，發現起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁，共出動13車31人前往灌救，目前火勢已撲滅，無人傷亡，確切的起火原因仍待調查。