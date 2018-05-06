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奇美博物館前森林火警？三爺溪河畔樹叢起火虛驚一場

2018-05-06 16:54聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔心火勢延燒的博物館，南市消防局獲報後前往，發現起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁，共出動13車31人前往灌救，目前火勢已撲滅，無人傷亡，確切的起火原因仍待調查。

位於仁德的南市奇美博物館附近傳出火警，因濃煙蔽天，附近煙霧瀰漫看不到路，不少民眾以為是博物館都會公園區起火，紛紛上前關切，擔心火勢延燒到博物館與鄰近的虎山林場。南市消防局表示，起火點在三爺溪河畔，天乾物燥，鄉親們務必特別小心。

起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁樹叢，南市消防局出動13車31人前往灌救，目前...
起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁樹叢，南市消防局出動13車31人前往灌救，目前火勢已撲滅，確切的起火原因仍待調查。記者綦守鈺／攝影
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台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔...
台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔心火勢延燒的博物館。記者綦守鈺／翻攝自爆料公社
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起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁樹叢，南市消防局出動13車31人前往灌救，目前...
起火點在奇美博物館附近三爺溪河畔旁樹叢，南市消防局出動13車31人前往灌救，目前火勢已撲滅，確切的起火原因仍待調查。記者綦守鈺／攝影
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台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔...
台南市奇美博物館旁今天下午三點半傳出火災，不少民眾目睹附近火勢猛練、濃煙沖天，擔心火勢延燒的博物館。記者綦守鈺／翻攝自爆料公社
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奇美博物館火災
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