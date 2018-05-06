醉男騎車迴轉不支倒地 巧遇下班警員被法辦

2018-05-06 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市59歲夏姓男子涉嫌酒後騎機車，在三民區大豐二路迴轉時，重心不穩人車倒地，覺民路派出所曾姓警員恰巧騎機車下班經過看見，曾停車上前攙扶，夏情急下想逃離現場，並撞倒警員私人機車，曾通報交通分隊前來調查，夏酒測值每公升0.66毫克超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

三民二警分局覺民路派出所曾姓警員，5月3日晚間11點多，下班返家行經大豐二路一家超商前，見夏姓男子（59歲）騎車迴轉重心不穩人、車倒地，立即上前攙扶，夏對曾幫忙好似視而不見，自顧自地牽著機車繼續後退。曾嗅出夏身上散發濃厚酒味，還來不及上前制止他繼續騎車，夏牽著車又把員警停放路旁的機車撞倒，連在超商前聊天的民眾，也趕緊上前幫忙。

交通分隊警員接獲通報到場製作事故測繪，並依規定實施酒測，夏酒測值每公升0.66毫克。夏一開始否認酒駕，並且聯絡妻子欲將他載離現場，而其妻也加入「戰局」七嘴八舌地否認丈夫騎車，然現場民眾圍觀，且有熱心民眾主動作證指認，夏供稱，至友人家餐敘小酌兩杯，本想請老婆接回，但覺麻煩才貪圖方便騎車上路。他撞倒員警的私人機車也感到十分抱歉。 高雄市夏姓老翁涉嫌酒後騎機車被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook

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