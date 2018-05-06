八掌溪鹿草鄉堤防高灘地大火 延燒逾10小時

2018-05-06 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



水利署第五河川局管理的嘉義縣八掌溪鹿草鄉碧潭段堤防高灘地，昨天下午發生火警，天乾物燥，大火一發不可收拾，燒了逾10小時，河川局派怪手挖防火線，阻隔火勢，但熊熊大火延燒，產生大量灰燼濃煙空汙，隨風飄散，汙染附近三角村等村落，以及隔壁台南市部分聚落，直到今天凌晨5點多才撲滅，議員詹琬蓁要求環保局追究製造空汙責任。

鹿草鄉碧潭段堤防高灘地昨天下午火警，村民紛紛透過臉書說，也燒太久了吧，火好大；網友相互問候，沒事吧；有網友說，昨天下午4點就燒了， 燒很久，傍晚開始燒，到晚間還看到火光；三角村長黃福明說，燃燒產生灰燼製造濃煙空汙；消防人員說，火警附近有高鐵路線，幸距離遠，未影響高鐵通行安全。

議員詹琬蓁說，經詢問消防局鹿草分隊及環保局，火警地點是河川局土地，雜草燒起來，土地是沙地，地勢起伏過大，消防車無法進入滅火，由河川局派怪手先挖防火巷阻隔火勢，避免火勢再延燒， 消防局派人在旁邊留意，只能先避免火勢延燒，灰燼濃煙空汙隨風飄散，汙染附近三角村及隔壁台南部分聚落，她要求環保局追究空汙責任。