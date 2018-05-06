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男子習慣偷車自首換減刑 但這次警不給他機會了

2018-05-06 10:22聯合報 記者游振昇╱即時報導

林姓男子涉嫌連續偷車，犯案後再到派出所投案，每次都可獲減刑，上月29日他偷車後到派出所自首，3天後再度涉嫌偷車被豐原警方查獲，他反問員警：「這次是我被你們捉到的嗎？」讓員警啼笑皆非，他好像在玩官兵捉強盜遊戲，樂此不疲。

豐原分局合作派出所及頂街派出所警方日前偵辦多起竊盜案件，都是58歲林姓男子所為，他看到汽、機車鑰匙未拔就順手牽羊，通常最後會向警方投案，坦承所為犯行，犯罪模式實在讓警方匪夷所思，研判他知道自首可減刑，竊盜罪再減刑，刑期輕。

豐原最近又接獲民眾報案汽車被偷，地點疑似在台中地檢署附近，經過分析研判車輛進入豐原轄區，合作、頂街派出所員警搜索該車可能行徑，最後在豐原區社皮路一帶遭警方攔查林正開這輛贓車，林向員警說：「這次是我被你們抓到的了？」

警方表示，4月29日早上，林男走進頂街派出所，向警方自首說他偷貨車，將車置在豐原醫院附近，警方聯繫車主後，車主驚訝不已，還不知車被偷，警方當時問林嫌為何偷車，他說前一晚才因妨害自由現行犯進入台中地檢署，早上出來一整天沒錢沒地方休息，4月29日凌晨，徒步經豐原大道2段上，見該自小客貨車鑰匙未拔，當成自己的車，直接上車休息，睡醒後直接駕駛該車輛四處遊走，過程中一直聽到神明的告誡聲，良心不安，才會隨地將車輛棄置，再走派出所自首以求心安。

林姓男子涉嫌偷車，豐原警方查獲到案。圖／警方提供
林姓男子涉嫌偷車，豐原警方查獲到案。圖／警方提供
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