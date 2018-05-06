男子習慣偷車自首換減刑 但這次警不給他機會了

2018-05-06 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



林姓男子涉嫌連續偷車，犯案後再到派出所投案，每次都可獲減刑，上月29日他偷車後到派出所自首，3天後再度涉嫌偷車被豐原警方查獲，他反問員警：「這次是我被你們捉到的嗎？」讓員警啼笑皆非，他好像在玩官兵捉強盜遊戲，樂此不疲。

豐原分局合作派出所及頂街派出所警方日前偵辦多起竊盜案件，都是58歲林姓男子所為，他看到汽、機車鑰匙未拔就順手牽羊，通常最後會向警方投案，坦承所為犯行，犯罪模式實在讓警方匪夷所思，研判他知道自首可減刑，竊盜罪再減刑，刑期輕。

豐原最近又接獲民眾報案汽車被偷，地點疑似在台中地檢署附近，經過分析研判車輛進入豐原轄區，合作、頂街派出所員警搜索該車可能行徑，最後在豐原區社皮路一帶遭警方攔查林正開這輛贓車，林向員警說：「這次是我被你們抓到的了？」