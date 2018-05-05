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反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

影／碩士生疑喝豆漿暴斃 中正大學頒榮譽碩士畢業證書

2018-05-05 16:10聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

國立中正大學電傳所林姓碩士生上24日被發現陳屍在宿舍，猝死原因疑與林曾吃的嘉義豆奶攤的豆漿、三明治有關，檢警已介入調查，採集檢體的報告將在4至8周後出爐；家屬今天下午在台中市西屯區舉辦公祭，林的師長、同學都與會致哀，中正大學電傳所也在公祭場合，頒發榮譽碩士的畢業證書，由林胞妹代領，場面哀戚。

林胞妹在公祭時，向與會的親友好友致謝，忍不住紅了眼眶，她說，「發生了這件意外，難過的時候，還是要告訴自己沒有關係，多給自己一點時間，只是這次要跟哥哥說很久、很久的再見，相信哥哥會用不一樣的方式陪伴我們」。

林姓碩士生的家屬今天下午2時許，在西屯區東大路蓮心堂舉辦公祭儀式，林的家屬、同學、好友、女友都寫上了還沒來得及對林說出的話，搭配林就學時期的照片，製作成影片，搭配五月天的「笑忘歌」，為林送上最後一程，林女友雖未上台，但仍透過影片表達心情，「在一起4年了，我們的關係沒有改變，你會在我心裡一直走下去」。

26歲的林姓碩士生是銘傳大學畢業，考上國立中正大學電訊傳播研究所，從小的志向就是要當一名記者，報導社會現象，為弱勢發聲，未料尚未如願，就發生憾事；林父今天受訪時表示，希望檢警能夠為兒子的死因，查明真相，因為不只兒子，該店家也被查出有19名的消費者，因為食用的店家生產的食品，而出現食物中毒的狀況。

國立中正大學林姓碩士生疑因不潔食物猝死，家屬今天舉辦公祭，校方頒發榮譽碩士畢業證...
國立中正大學林姓碩士生疑因不潔食物猝死，家屬今天舉辦公祭，校方頒發榮譽碩士畢業證書，由林胞妹代領。記者陳宏睿／攝影
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中正大學中毒銘傳大學
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