假檢警詐騙老梗頻傳 派出所粉絲團宣導防詐

2018-05-05 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山警分局五甲派出所發現近期假檢警老梗詐騙重出江湖。前天下午國營事業退休老翁，已遭詐騙集團騙走150萬，詐騙集團要騙他再提款時，老翁到郵局領錢途中，經過派出所，決定開口詢問警方，才發現竟遇詐騙集團，健保卡根本沒被冒用。所長許強生也在「五甲派出所」臉書粉絲團呼籲，請大家多多關心平日上班時間獨自在家親友，接聽可疑電話後更要多方查證。

五甲派出所臉書粉絲團（https://www.facebook.com/wujiapolicestation/）前天深夜所長許強生PO出貼文：

「大家好！我是所長許強生，今天非常難過，受理一位68歲國營事業退休的知識份子遭詐騙150元案件，你一定要轉知上班時間獨自在家的親友。

最近鳳山區陸續發生假檢警詐騙現金的案件， 起初都會騙你們的健保卡或金融帳號、電話門號遭販毒或犯罪集團利用， 要你配合調查， 進而就有主辦機關如健保局人員、偵辦的偵查隊長、檢察官、專員和你通電話， 接下來就要你把金融帳戶的金額全部提領交給他們保管， 否則會遭凍結不得領用 ，當下你們一定會很恐慌，就會依他們指示的理由（如替孩子買房）去瞞過銀行行員的關心領出鉅額。」

許強生今表示，詐騙集團話術不斷進化，且專撥打市內電話，讓接聽者不會有機會四處「趴趴走」求證，且在白天撥打，抓住長輩白天一人在家時機點，沒有機會第一時間對外求證。

五甲所指出，老翁當天上午接獲詐騙集團來電，佯稱健保卡遭犯罪集團利用，要他配合調查，之後就有主管機關，健保局等人跟他們聯絡，要他把金融帳戶金額全提領交給他們保管，否則凍結不能領用。

老翁陷入詐騙集團設計情境，趕緊到銀行領取150萬元現金，為避免遭行員詢問，就依照話術理由「幫孩子買房繳頭期款」，逃避行員關懷，讓行員不疑有他。

這名老翁當天中午交付150萬元給自稱「李專員」的車手，車手還要老翁提領其他款項，老翁前往郵局途中，經過五甲所，越想越不對，進入派出所詢問，才恍然大悟被騙，由於車手都在暗中監控一舉一動，老翁走進派出所，車手也不再與老翁聯繫。