影／「鋼管哥」慶生遊街 兄弟惡搞吃罰單

2018-05-05 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「鋼管哥」遊街慶生卻吃上罰單！高雄茄萣區一名邱姓男子昨晚替哥哥慶生，興起把哥哥綁在吉普車上的鋼管遊街，還沿途大聲播放「生日快樂」歌，網友認為擾人清夢，到臉書社團PO出這段影片，引發熱議，有人質疑「是慶生，還是有仇」。警方表示，民眾在車廂外「載客」，已違反「道路交通管理處罰條例規定，最高可以罰到9千元。

高雄茄萣區街道昨晚出現一輛吉普車緩速前進，車上有名男子被綁在鋼管上遊街，還大聲播放生日快樂歌曲，原來是邱姓男子替自己的哥哥慶生，想出來的花招。

由於深夜音樂擾人，這場替兄弟慶生的「惡搞」行為，被李姓男子PO到臉書「爆料公社」，留言指出當時已經是晚上10點多，沿途大聲播放音樂不只擾人清夢，車輛在狹窄街道行駛也影響後方交通。

這部在網路流傳的「慶生片」，引起網友熱議，有網友留言「怎麼那麼晚，動物園的猴子還跑出來」，有人質疑，「是慶生，還是有仇」，更有人主張「鄰居應該拿蜂炮出來放」。黃姓網友認為根本是個「白爛生日」，應該檢舉給他開單開個爽。另名網友說「無聊當有趣，影響交通欠檢舉」。

高雄市湖內警分局茄萣分駐所副所長劉明芳說，警方第一時間並睏接獲報案，無法判定當時的音樂是否超過噪音規定，不過民眾在車廂外載案，依「道路交通管理處罰條例」第30條第一項第2款規定，可處以3千元到9千元。