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如何避免孩子成性侵被害人 呂秋遠教家長十項實用建議

2018-05-05 07:12聯合報 記者楊德宜╱即時報導

性侵事件時有耳聞，律師呂秋遠在臉書表示，對於性侵犯，加重刑責不會是唯一解決的方法。況且，沒有前科的性侵害潛在犯案者永遠存在，把人關進監獄裡，只能讓我們眼不見為淨。如何避免孩子成為事件被害人，他對家長提出10項建議，包括當孩子求救不要認為是小題大作，任何閒聊的內容都有可能是警訊。若對孩子的求助視而不見，稍微不慎就會是幫凶。

呂秋遠的建議如下：

1.不喜歡的碰觸，一次都不行。

請從小就告訴孩子，哪些身體部位在社會意義上是敏感的。如果覺得遇到任何不受尊重的觸摸，就要立刻告訴同學、老師或是家長。只要覺得不舒服，就要當下反應，一次都不能忍耐。

2.口頭的性騷擾，同樣不能姑息。

請教導孩子，談性不可恥，但是拿身體或性器官來開玩笑，甚至辱罵別人，就不應該。特別是無視於對方反應的性邀約或是暗示，都構成性騷擾。同樣的，只要覺得心理上不舒服，就應該當下制止對方，而不是臉紅逃走。

3.熟人或親人，請告訴他們「尊重」的概念。

請提醒身邊的朋友，碰觸孩子的任何身體部分，都是需要經過孩子同意的。如果孩子還不能表達，就應該徵求父母同意。任何人都不會希望被他人隨意捏著臉說好可愛，還是得要將心比心。

4.對於孩子求救，請不要輕忽。

當孩子跟我們求救，請不要認為是小題大作，任何孩子跟我們閒聊的內容，都有可能是警訊，如果發現問題，就要立刻找出根源點，並且釐清真相。對於孩子的求助視而不見，稍微不慎就會是幫凶。

5.培養孩子的警戒心，但是不要失去對人的信任。

讓孩子知道，不是每個人都是壞人，更不要弄得草木皆兵。但是要告訴孩子，某些人會利用孩子的純真、同情心、助人的想法、感情或物質誘騙等等方式，達到侵犯孩子的目的。不論是問路、求助、或是給糖果，只要是單獨相處，就要特別小心。

6.不要恐懼性，也不要不談性。

請不要讓孩子覺得，性是可恥的事情，或者是不能談的禁忌。恐懼與無知，就是助長性侵害的情緒。覺得可恥，就不會想要談，反而會讓事情更糟糕。

7.基本法律常識要教，性別平等教育要做。

平常要告訴孩子，未滿16歲就跟他人發生性關係，會有什麼問題。愛與慾望之間的關係又是什麼？強制性交、強制猥褻、性騷擾又是什麼不一樣的概念。當他們有知識，就會有力量。

8.發生問題，請不要斥責孩子。

一旦孩子跟他人有性關係或是被性侵害，請不要驚慌失措，更不要過度反應。受害者是孩子，但是當父母反應越大，孩子就會以為自己是不是做錯任何事情。這時候他需要的是體諒、愛與保護。

9.請去除無用的貞操概念。

孩子被侵害的不是貞操，而是性自主權，所以請不要把處女膜當作聖物崇拜。這種崇拜的觀念，只會讓孩子的價值觀錯亂。

10.請你當孩子永遠的避風港，而不是暴風雨。請讓他對你無話不談，而不是無話可說。

性侵事件時有耳聞，如何避免孩子成為事件被害人，律師呂秋遠對家長提出10項建議。圖...
性侵事件時有耳聞，如何避免孩子成為事件被害人，律師呂秋遠對家長提出10項建議。圖為示意圖。聯合報系資料照
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性侵性騷擾呂秋遠
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