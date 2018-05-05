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村長是雙面人？熱心服務卻涉向包商組頭勒索被捕

2018-05-05 00:26聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣陳姓村長（前排中）涉嫌砸車、砸店恐嚇，被檢警列為組織犯罪整肅對象拘提到案。...
彰化縣陳姓村長（前排中）涉嫌砸車、砸店恐嚇，被檢警列為組織犯罪整肅對象拘提到案。照片／員林警方提供
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彰化縣1名綽號「狗哥」、「瘋狗」的陳姓村長覬覦地方自來水汰換管線公共工程利益，涉嫌戴著口罩跟蹤包商到員林，拿球棒砸毀承包商的車子和公司財物，事後，他再和賴男出面假裝願保護包商，索取9萬元。員林偵查隊副隊長李旺興4日說，警方查出口罩男就是陳村長後，拘提陳村長、賴男及7名手下，並查扣球棒、本票、帳冊等證物。

警方詢問涉案人後，依組織犯罪、恐嚇取財、詐欺、恐嚇、毀損、重力與賭博等罪嫌，將9人移送彰化地檢署偵辦，並查扣球棒、本票、帳冊等證物；檢察官偵訊後，據了解，因警方蒐證齊全，陳男、賴男都認罪，諭令分別以20萬元、10萬元交保。地方人士說，陳村長不曾承包鄉公所工程，對地方事務也很關心，村民對他的評價也滿高的，發生此事，大家很意外。

檢警還查出，陳男在2014年首度當選村長後，前年12月涉嫌先以俗稱「紙單」方式向2名組頭簽賭六合彩，等到開獎後再根據開獎號碼竄改變造簽單號碼，拿變造過的中獎簽單向組頭索討彩金共95萬元。2名組頭拿出收到的簽單正本，表明根本未中獎，都拒絕付款，陳村長威脅不支付彩金，就要組頭無法在當地立足，經協調，最後2名組頭分別交付30萬元、35萬元彩金。

警方調查，陳姓村長知道有1名廠商前年承包地方自來水汰換管線公共工程，涉嫌想吃紅，去年1月起多次到廠商的公司及工地鬧事，警告「不讓公司繼續營業」、「讓你們工程做不下去」，但廠商雖心生畏懼，但不理會。

警方說，去年2月間，這名廠商開車到員林市區，車子暫停在路邊，處理事情後回到公司，發現車窗被人砸毀，廠商回到公司內的設備也被砸。事後，陳村長找賴男主動找廠商表達關心，聲稱可幫他尋找對方行蹤，並派遣小弟到他的公司坐鎮，保護他的人身和公司安全，後來又說已協助斡旋解決糾紛，要求支付9萬元。廠商為息事寧人，如數付款。

警方知道此事展開調查，追出砸毀廠商車子的口罩男就是陳姓村長，被列為組織犯罪整肅對象蒐證半年多，昨天搜索票和拘票兵分多路行動，將陳村長等9人嫌犯一網打盡。

彰化縣陳姓村長（前排中）涉嫌砸車、砸店恐嚇，被檢警列為組織犯罪整肅對象拘提到案。...
彰化縣陳姓村長（前排中）涉嫌砸車、砸店恐嚇，被檢警列為組織犯罪整肅對象拘提到案。照片／員林警方提供
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彰化縣陳姓村長（前排中）涉嫌砸車、砸店恐嚇，被檢警列為組織犯罪整肅對象拘提到案。照片／員林警方提供
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