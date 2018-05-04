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男子糾眾打傷人不過癮 又在line群組發通緝令尋人

2018-05-04 20:44聯合報 記者何烱榮╱即時報導

以前，警方常發布十大通緝犯的照片和涉案資料，現在人權高張，已不見警方公布附有查緝對象照片的通緝令；彰化警方今天宣布破獲一個綽號「煙斗駿」36歲賴姓男子為首的暴力犯罪集團，還組成「彰化硬幫幫」line群組，看到對群組130名成員發布有準備尋仇對象的照片，詢問有沒有認識的「黑道通緝令」訊息，讓警方驚奇。

警方調查，去年12月間，彰化市楊姓地方名人的兒子和3名朋友，到彰化市一家純KTV喝酒唱歌，向一家有坐檯小姐的理容KTV中心經理指名1名認識的女子，花3600元包場2小時到純KTV陪唱。

不料，這名女子到KTV坐了一會兒，留下隨手的包包就不見人影，讓查姓男子等人很不高興，他們將女子的包包送回這家理容KTV中心，交給經理時抱怨女子落跑，服務太差，要求退錢。經理打手機找到出場的坐檯女子，質問她為什麼不見人影，表明客人來店要求退錢。

警方說，坐檯女子打電話給正與賴姓男子等多人在這家理容KTV中心消費的男姓友人，賴男得知楊姓等人還在理容中心大廳，涉嫌立刻叫大家到車上拿出棒球棍圍毆楊男等四人。楊男等人都受傷被送到彰基急診室時，賴男等人還追到彰基，幸好醫院保全機警報警，賴男等人才散去。

事後，賴男得知楊男的父親是地方有「頭面」的人物，知道代誌大條，探知楊母在彰化市區經營一家夜店，打電話給楊母想私了。不料，楊母得知兒子被打送醫，回話也很不客氣，雙方在電話中愈說愈嗆；賴男涉嫌再帶領手下到夜店門口，拿球棒砸毀入口處木門、監視攝影機及招牌、霓虹燈等才離去。警方據報追查，認為賴男惡行重大，將他列為「治平專案」對象。

縣警局刑大偵三隊追查數月，追查確認賴男和成員身分後，日前報請檢察官林子翔指揮，前天持搜索票、拘票兵分多路，在彰化縣花壇鄉等逮捕賴男及6名手下，今天又在和美鎮拘提賴男的手下大將31歲王姓男子，涉案人都依違反傷害、毀損、組織犯罪防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後追到醫院急診處被制止後，在line「彰化硬幫幫」群...
賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後追到醫院急診處被制止後，在line「彰化硬幫幫」群組發布「尋人通緝令」。照片／彰化警方提供
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彰化警查局刑大偵三隊破獲賴姓男子為首的暴力犯罪集團，查扣作案的棒球棍。記者何烱榮...
彰化警查局刑大偵三隊破獲賴姓男子為首的暴力犯罪集團，查扣作案的棒球棍。記者何烱榮／攝影
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賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後，再到被害人媽媽經營的夜店門口打砸。照片／彰化警方...
賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後，再到被害人媽媽經營的夜店門口打砸。照片／彰化警方提供
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彰化警查局刑大偵三隊破獲賴姓男子為首的暴力犯罪集團，全部移送法辦。照片／彰化警方...
彰化警查局刑大偵三隊破獲賴姓男子為首的暴力犯罪集團，全部移送法辦。照片／彰化警方提供
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賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後，還追到醫院急診處，幸好保全機警報警，他們才散去。...
賴姓男子為首的集團涉嫌打傷人後，還追到醫院急診處，幸好保全機警報警，他們才散去。照片／彰化警方提供
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KTV通緝夜店
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