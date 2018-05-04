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享免費機票生活費紅利 外籍車手現身

2018-05-04 19:05中央社 台南4日電

台灣詐騙車手開始國際化。台南市警局歸仁分局昨晚首度逮到外籍車手，這對車手是情侶檔，在馬來西亞被招募，以觀光簽證入境，由詐騙集團提供免費機票、生活費，離台後還有紅利。

台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，警方昨天在高雄市一家賓館逮到馬來西亞籍31歲華裔何姓男子及泰國籍30歲女友KONGKAEW，同時起出郵局銀行帳戶存摺17本、提款卡17張、提領現金工作平板電腦一台等物，這是台南警方首度查獲外籍車手。

警方調查，這對外籍情侶車手是在馬來西亞被招募的，4月24日以觀光簽證入境，由詐騙集團提供免費機票，每人每天有新台幣1000元的生活費，若表現績效良好，每天還可多領1000元至2000元的獎勵金，事成離台後，可依在台天數領取每天200馬幣（約新台幣1500元）的紅利。

這對外籍情侶車手來台後，提款地點遍及台中、雲林、彰化及高雄，10天領取新台幣600萬元現金，警方是在一名台灣車手身上搜到這2人的證件時，才知道有外籍車手的存在；這2人被逮時，領得的錢都已交給車手頭，身上沒有多餘的贓款。

警方人員說，這對外籍情侶車手預定5日離台，卻在搭機前2天落網，警方鎖定他們犯案，一路從彰化追到雲林，最後在高雄逮到人，警方正擴大偵辦。

警方推測，詐騙集團疑因台灣車手有指紋，犯案後再現身容易被抓，才從國外招募，這些外籍車手領錢後，搭機離台，警方很難找到人。

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