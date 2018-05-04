時尚男臉書開直播販售名牌仿冒品 售出上千件獲利百萬

2018-05-04 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



黃姓男子看準臉書是目前多數民眾使用的社群軟體，又熟知歐美名牌精品，從大陸低價進口「CHANEL」、「YSL」、「GUCCI」、「LV」等仿冒品，在臉書開設直播介紹商品尺寸、材質、功能，短短4個月售出上千件，獲利超過百萬，保二總隊刑事警大隊偵一隊日前將他逮捕，起出200件製作維妙維肖的仿冒品。

警方接獲線報，25歲黃姓男子不務正業，因熟知歐美精品趨勢，知道什麼是最新流行款，去年從大陸進貨「CHANEL」、「YSL」、「GUCCI」、「LV 」、「BV」等商標仿冒精品，12月開始在臉書開設直播販售。

由於黃對於商品尺寸、材質、功能性介紹非常詳細，又聲稱他的商品是「原單貨」，意圖混淆消費者，誤以為他的貨品是正品，價格卻只要市價十分之一；不少人紛紛以3千到6千元的價格向他訂購小皮包、大皮包等商品，短短4個多月黃就販售出上千件，獲利超過百萬，還累積3252名粉絲追蹤。

黃知道自己賣的是仿冒品，除了在直播時從不露臉，使用的臉書帳號也是假名，因黃本身喜愛名牌精品、追逐時尚，賣假貨賺到的錢還拿去買真品；但保二總隊刑事警大隊偵一隊仍查出黃姓男子真實身分，今年4月13日持搜索票前往嘉義市西區，要求他開門，在屋內搜出200多件仿冒品。

警方調查，黃承認自己賣的是從大陸進口的仿冒品，也知道這樣違法，因為需要生活費，才用這種方式賺錢；警方估計搜出的仿冒品是市價約1千萬元，另外販售出去的上千件商品，市價則約在5千萬元，將會請相關廠商業者對黃提出告訴，訊後將黃依違反商標法移送嘉義地檢署偵辦。