事母至孝保全男猝死家中 鄰居：20多天前就聞到異味
基隆市獨居的劉姓男子，今天下午被發現陳屍在劉銘傳路住處，警方到場勘驗，發現飄散惡臭，研判死亡多日，已報請檢方相驗釐清死因。鄰居表示，20多天前就有聞到臭味，以為是死老鼠，今天因里長前往查看，發現他的機車久未騎乘，消防人員破門進入才發現已死亡。
仁愛區水錦里長林國星表示，20多天前有里民反映死者住處附近有臭味，但查不到來源，他沿著四周、水溝尋找，味道聞起來像有死老鼠，無法確定在哪裡，後來過了幾天，沒有發現有異狀。但近日他發現獨自居住的劉姓男子（56歲）的機車，一直沒有動，還長了蜘蛛絲，十分可疑，今天找到劉男的一名親戚詢問查看。
警方說，因敲門都沒有回應，而且門口也有味道，警方及消防人員到場後，破門後發現劉男躺在床下的墊子上，死亡已有一段時日，但身旁沒有藥物或酒瓶，死因待查，鄰居說他常常會喝酒，警方將查是否因喝酒或疾病引發，初判沒有外力因素。
林國星表示，劉男以前在開車，因為母親生病就把工作辭了，專心照顧母親，十分的孝順，可說是事母至孝，母子兩人一起住，感情很好。但3年前他母親過世後，就去當社區的大樓警衛，一個人獨居，並無妻子、小孩，常有喝酒，他都勸他少喝點。
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