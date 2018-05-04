同一家超商一周內阻詐4件 細心女店長超有心

2018-05-04 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



假交友真詐騙案件層出不窮，台南市中西區有一超商一周內成功攔阻4件，歸功於該超商女店長主動關懷提問，讓沈迷在正妹照片的宅男及時抽手，沒吃詐騙集團成員虧，白花冤枉錢。女店長對攔詐超有心，認為即時攔阻受騙民眾購買點數，也算是做善事！

女店長經驗分享，會來超商購買遊戲點數的民眾年齡大多介於18至30歲，慣用超商的多媒體機台，因此，真正有在玩線上遊戲的民眾操作多媒體機台較熟稔，動作舉止比較自然，相較下沒在玩線上遊戲的民眾操作過程生疏，尤其，遭詐騙集團指示操作者，動作彆扭，神情更是緊張，甚至還會用手機拍下其購買證明，再以手機回傳給對方。

她指出，綜合上述特徵，多用點心，細心觀察客戶，即可以清楚分辨其差異性；第一次攔詐時，她仍不敢確定，2、3小時過後通報轄區派出所員警到場，確認攔阻詐騙成功，讓她更有信心樂於幫忙。因此，遇上店員上前關懷提問，靜下心來思考一下，可以保住荷包。