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開車若困在平交道怎麼辦？NPA署長室提醒三重點

2018-05-04 07:51聯合報 記者楊德宜╱即時報導

日前在新竹市發生台鐵普悠瑪自強號撞擊1輛自小客車事故，根據監視器畫面，該車輛的陳姓女駕駛停等紅燈，未注意到停在平交道上，雖同車乘客移開柵欄讓車移動，仍遭普悠瑪撞上。警政署「NPA 署長室」臉書粉絲頁提醒，行經平交道務必停看聽，保持平交道淨空，別停在網狀線上。

「NPA 署長室」表示，2010年描述列車失控的電影「煞不住」上映，許多觀眾被緊張的劇情壓得喘不過氣來。但其實在現實中，台灣的鐵路上也偶爾會遇到這個問題，尤其是在「平交道」上。火車煞車的距離約是1公里到2公里之間，往往當司機員發現狀況的時候，真的都已經煞不住了。因此，關於平交道很重要的一點，請「保持路口淨空」。　

「NPA 署長室」指出，除了查看閃光號誌、警鈴顯示；同樣重要的是，當前方有其他車輛的時候，我們應該保持安全的距離，等到能安全通過時，再繼續往前，免得被困在平交道之中。　

●萬一真的還是發生了怎麼辦？　

1、趕緊下車，按下平交道旁紅色的「緊急按鈕」，它能替你提早告知司機員前方有狀況發生。

2、想辦法把車輛移開平交道，用推的、用拉的，設法離開鐵軌。

3、真的還是沒辦法，就快跑吧，人命為重。

警政署「NPA 署長室」臉書粉絲頁提醒，行經平交道務必停看聽，保持平交道淨空，別...
警政署「NPA 署長室」臉書粉絲頁提醒，行經平交道務必停看聽，保持平交道淨空，別停在網狀線上。圖／翻攝自「NPA 署長室」臉書粉絲頁
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普悠瑪列車自強號
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