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前護理師吸金27億 柳營奇美不表意見

2018-05-03 20:09中央社 台南3日電

台南檢警調據報追查謝女等人涉嫌以「新光三越禮券投資方案」違法吸金27億，估計上百...
台南檢警調據報追查謝女等人涉嫌以「新光三越禮券投資方案」違法吸金27億，估計上百人受害。圖／本報資料照　
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柳營奇美醫院前謝姓護理師以投資新光三越禮券為幌子，一年多來吸金27億元，昨天遭收押。院方今晚發布新聞稿表示，這是員工對外的個人行為，院方不便表達意見。

柳營奇美醫院新聞稿指出，此案是員工對外的個人行為，且已進入司法偵查階段，院方不便表達意見。

柳營奇美醫院前謝姓護理師謊稱投資新光三越禮券，一年多來吸金新台幣27億元，受害人數逾百人，遍及台南及嘉義，包括謝女的親友及醫院同事、南科管理局組長級以上幹部、南科廠商員工等。

台南地檢署5月1日指揮警調搜索謝姓護理師夫妻位於嘉義縣民雄鄉2處住所、下線群創光電王姓資深副理的台南東區住處，扣得新光三越1000元商品禮券1000多張、新光三越禮券訂購單、隨身碟等資料，謝姓護理師夫妻及王姓資深副理被傳喚到案。

依調查局台南市調查處調查，38歲謝姓護理師及38歲無業張姓丈夫、群創光電54歲王姓資深副理，105年9月起以投資新光三越禮券對外吸金；謝女先是謊稱認識新光三越執行副董、財務副理等人，可以75折購得禮券後賺取差價，再設立LINE群組假冒新光三越這些幹部和投資人對談，以取得信任。

謝女犯案手法是假藉集資用低價團購新光三越禮券，再轉售他人賺取差價，讓投資人每月獲取18%至20%不等的高額利息，但實際上未購買禮券。

台南檢調調查，謝女有許多下線，一年多來吸金達27億元，被害人遍及親友及醫院同事、南科管理局組長級以上的幹部、南科廠商員工，人數逾百人，遍及台南、嘉義地區。

謝女利用吸金得來的金錢，在嘉義購買2棟透天豪宅及賓士、奧迪2輛名車；但謝女因財務缺口高達3億多元，付不出利息，投資人找上門要錢時，卻發現謝女已離職，轉向警調檢舉。謝女則是在檢調發動搜索前，4月下旬向嘉義警調投案。

南檢訊後，王姓資深副理以5萬元交保，張姓丈夫請回；謝女因有串證與逃亡之虞，南檢當庭逮捕，且向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

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