三高婦人肩頸痠痛 推拿後腦出血告醫師推拿師都無罪

2018-05-03 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



患有高血壓沈姓婦人到中醫診所看診、推拿師推拿肩頸後腦出血，控告中醫師、推拿師過失傷害，一審雲林地方法院以證據不足判決無罪，檢察官不服上訴，高等法院台南分院日前以無法認定當天推拿造成腦出血，駁回上訴且檢方不得再上訴。

檢方認為被告邱姓推拿師受僱於陳姓中醫師經營診所任推拿師，依陳在掛號單背面的人形圖上指示位置，為病患推拿、拔罐等民俗療法，明知沈姓被害人為高血糖、高血脂及高血壓的三高患者，應避免對肩頸、後背施加任何外力，看診時卻未注意，未量血壓，查明頸部酸緊、左肩痛原因是否因血壓飆高，即指示推拿師在肩頸部推拿，肩胛骨部位拔罐。推拿師接獲也未查明被害人是高血壓患者，即以民俗療法治療造成被害人因身體嚴重不適，家人緊急送醫仍因顱內出血而受有右側肢體偏癱傷害。

檢方認為中醫師知道患有三高應注意推拿有導致顱內出血風險，應告知推拿師注意竟未告知，即任由邱姓推拿師醫療推拿，兩人有過失甚明。推拿可致血壓發生變化，推拿後也確實導致被害人顱內出血，二者間有相當因果關係

推拿師否認業務過失傷害，指患者告知左肩不舒服，他知道被害人有三高，且有服用三高藥物，因為三高患者肩頸部位是有風險的地帶，所以會避免對三高患者的頸部按摩，且當天只有講到左肩有勞損，只有按摩左肩，未按摩頸部。 律師也主張檢方證據無法證明推拿師有對頸部以上部位施力，僅能證明對左肩部推拿，據衛福部醫事審議委員會鑑定報告，左肩部位推拿並非造成顱內出血，致右側肢體偏癱傷害原因，檢方主張肩膀按摩也可能造成血壓波動，而致顱內出血有右側肢體偏癱傷害，此論述缺乏積極證據，流於臆測。

中醫師也堅決否認有何業務過失傷害，指婦人當天就診是來看左肩關節，並未要求看診頸部，患者有說患有高血壓還有糖尿病，都有用西藥控制，當天就只有為她熱敷，在1張人型圖像標示左肩部位，要她自己去找推拿師，並沒有為她針灸、拔罐，也沒有推拿，而畫有標示的圖紙只是供推拿師參考；另高血壓並非造成被害人顱內出血唯一原因，高血糖、高血脂也有可能，並非單 純因為按摩致被害人血壓升高而顱內出血

高分院認為，被告中醫師確實知道患者有三高病史，看診時也未量測血壓，但這並未違反中醫師執行診療業務前標準作業程序：衛福部函覆測量血壓為民眾常且操作簡易自我保健行為，中醫診療以辯證論治為主，中醫師執行診療業務，應依據個別病患主訴及病況進行專業判斷，測量血壓「並非」 中醫師執行診療業務前的標準作業程序。

高分院詢問台灣腦中風學會，該會答覆病人長期患有高血壓後，其腦部小血管會變得脆弱及缺乏彈性，且極易破裂，尤其當血壓變動較大時，更易發生破裂，病人此次發生顱內出血根本原因是長期高血壓所致。中醫師給予藥水薰蒸、推拿及拔罐（未及於頸部），係符合醫療常規作法，難認定拔罐及推拿等外力導致高血壓性顱內出血。