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平溪清晨火警2童傷 疑似點蠟燭引起

2018-05-03 10:18聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市平溪區一戶民宅，今天清晨傳出火警，一樓冒黑煙 起火，一家6人都逃生，但兩個一歲和兩歲的孩童抱出來時臉黑了，手部燙傷，送醫治療，新北消防局初步了解，疑似是點蠟燭引起的。

2名林姓男童，分別為1歲男童左手臂2%2度燙傷、2歲男童鼻孔有碳粒，意識皆清醒，送北市萬芳治療。

根據了解，兩個孩童和阿嬤同睡一個房間，阿嬤有點蠟燭過夜的習慣，是不是因為這樣造成火災，消防局火調科人員還在了解當中。

平溪一民宅今天清晨發生火警，2孩童受傷。圖/新北消防局提供
平溪一民宅今天清晨發生火警，2孩童受傷。圖/新北消防局提供
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