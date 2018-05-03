平溪清晨火警2童傷 疑似點蠟燭引起

2018-05-03 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市平溪區一戶民宅，今天清晨傳出火警，一樓冒黑煙 起火，一家6人都逃生，但兩個一歲和兩歲的孩童抱出來時臉黑了，手部燙傷，送醫治療，新北消防局初步了解，疑似是點蠟燭引起的。

2名林姓男童，分別為1歲男童左手臂2%2度燙傷、2歲男童鼻孔有碳粒，意識皆清醒，送北市萬芳治療。