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恐怖！宜蘭半裸男持刀隨機砍3人 遭警民合力壓制

羅東驚傳隨機砍人 3人受傷

2018-05-02 21:28聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

今天晚間8時許，有網友在臉書社團PO文表示宜蘭縣羅東鎮疑似有隨機砍人案件，宜蘭縣警局羅東分局證實此事，表示現已逮捕嫌犯，是一名疑有精神障礙男子，共3人受傷，2男1女，性命無虞，詳情則仍在調查。

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