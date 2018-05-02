羅東驚傳隨機砍人 3人受傷

2018-05-02 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



今天晚間8時許，有網友在臉書社團PO文表示宜蘭縣羅東鎮疑似有隨機砍人案件，宜蘭縣警局羅東分局證實此事，表示現已逮捕嫌犯，是一名疑有精神障礙男子，共3人受傷，2男1女，性命無虞，詳情則仍在調查。