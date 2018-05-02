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行竊貨車失風被車主撞見 竟輾車主判刑14年

2018-05-02 20:32聯合報 記者袁志豪╱即時報導

邱姓男子前年7月在新北市樹林區偷竊一輛停在路邊的大貨車，陳姓車主發現，騎車追趕並以肉身擋車企圖阻止，邱為了逼退陳，竟直接開車衝撞；陳被捲入車底，左大腿嚴重受傷，送醫雖撿回一命，但事後仍因大腿植皮手術引發感染慘死，新北地院今天依加重準強盜致人於死等罪將邱判處14年6月徒刑。

判決指出，邱姓男子（39歲）與蔡姓男子（49歲）、朱姓男子（44歲）前年7月間，結夥到台北市萬華區偷竊2輛轎車得手後，邱與蔡又在凌晨近4時轉往新北市樹林區，偷竊一輛停在東大街路旁的大貨車，由邱開走後，蔡開另輛轎車隨行。

52歲陳姓大貨車車主發現，立刻騎機車尾隨，並超車停到大貨車前方，企圖攔阻；邱為了逼退陳，開大貨車緩慢前進，連機車帶人撞倒陳，導致陳雙腿被夾在大貨車和機車之間，倒地遭拖行。陳奮力爬行掙扎逃離車底，滾到路旁才脫身，但左大腿嚴重受傷、組織壞死。

邱見大貨車被機車擋住無法開走，左右轉動方向盤想擺脫機車，發現「卡死」才跳車搭上蔡的轎車逃逸；貨車在沒人駕駛狀況下，繼續往前行駛，直到撞到號誌桿才停下。陳送醫救治，因本身患有糖尿病，加上大腿大面積皮膚都被磨破、組織壞死，同年10月5日因敗血性休克、代謝性休克不治死亡。

法院審理時，邱辯稱是擔心被毆打才打算先倒車一段距離，再開走逃逸，情急下打錯檔變成前進；法院不予採信，斥責他惡性非輕，判刑14年6個月徒刑，共犯蔡榮祥、朱為民則1分別被判刑2年11月及1年3月徒刑。

邱文忠行竊大貨車被陳姓車主撞見，竟開車衝撞車主，新北地院依加重準強盜致人於死等罪...
邱文忠行竊大貨車被陳姓車主撞見，竟開車衝撞車主，新北地院依加重準強盜致人於死等罪判處14年6月徒刑。圖／報系資料照
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偷竊強盜

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