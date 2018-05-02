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空調工程行遭扔煙霧彈 原因疑是債務糾紛

2018-05-02 12:28聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市蘆洲區中山一路1家專做冷氣空調的工程行店面，昨晚被人扔擲煙霧彈攻擊，造成廖姓店主被碎裂物割傷送醫，警方初步調查，疑因債務糾紛遭報復，已著手追緝犯案嫌疑人。

蘆洲派出所所長吳家森說，經調閱監視器發現嫌犯是1名男子，昨晚搭乘計程車到巷口下車，徒步走到店門口點燃煙霧彈並朝內扔擲，隨後立即搭乘同1輛計程車離開現場，不久即爆炸產生煙霧。

廖姓被害人說，並不認識監視器拍到扔擲爆裂物的男子。他之前曾委託友人處理債務，卻遭友人私吞不還，因此產生糾紛，但無法確認是否與此案相關。警方已著手緝捕扔擲爆裂物的嫌犯，朝傷害、公共危險罪嫌偵辦。

疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
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工程行內掛在牆壁的電視被炸壞。 記者林昭彰／翻攝
工程行內掛在牆壁的電視被炸壞。 記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪，時鐘停在案發時間。　記者林昭彰／...
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪，時鐘停在案發時間。　記者林昭彰／翻攝
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債務

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