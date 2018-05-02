空調工程行遭扔煙霧彈 原因疑是債務糾紛

2018-05-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區中山一路1家專做冷氣空調的工程行店面，昨晚被人扔擲煙霧彈攻擊，造成廖姓店主被碎裂物割傷送醫，警方初步調查，疑因債務糾紛遭報復，已著手追緝犯案嫌疑人。

蘆洲派出所所長吳家森說，經調閱監視器發現嫌犯是1名男子，昨晚搭乘計程車到巷口下車，徒步走到店門口點燃煙霧彈並朝內扔擲，隨後立即搭乘同1輛計程車離開現場，不久即爆炸產生煙霧。