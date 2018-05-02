女駕駛自撞電桿 再撞對向來車翻覆受傷

2018-05-02 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中清泉崗機場附近昨天發生兩輛轎車相撞，其中一輛轎車翻車，駕駛林姓女子爬出逃生，受傷被送醫急救，警方正調查她是否有酒駕和肇事責任。

警方調查，昨天下午3點多，47歲林姓女子開車經過台中清泉崗機場附近大雅區和平路和光復路口，疑似恍神自撞電桿後，再撞到對向的轎車。