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蘆洲冷氣工程店面被扔擲煙霧彈 造成一人受傷

2018-05-01 22:30聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市蘆洲區中山一路120巷1家專做冷氣空調工程的公司店面，今晚8點半左右疑似被人扔擲煙霧彈攻擊，附近鄰居被爆炸聲驚動，紛紛前往查看，只見滿屋都是白煙，但是沒有失火燃燒，店內陳設被炸得東倒西歪，造成廖姓店主受傷。

43歲廖姓店主聲稱當時正在看電視，突然被扔擲不明爆裂物，造成左耳及腳部被掉落物和爆裂碎片割傷，還好意識清楚沒有大礙，稍後由救護車送到北市新光醫院包紮。警方已到場採證展開調查。

疑似被扔擲煙霧彈的冷氣空調公司店面。　圖／翻攝google map
疑似被扔擲煙霧彈的冷氣空調公司店面。　圖／翻攝google map
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪，時鐘停在案發時間。　記者林昭彰／...
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪，時鐘停在案發時間。　記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，店內煙霧瀰漫，家具陳設東倒西歪。　記者林昭彰／翻攝
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疑似煙霧彈引爆，地板留下殘骸。　記者林昭彰／翻攝
疑似煙霧彈引爆，地板留下殘骸。　記者林昭彰／翻攝
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