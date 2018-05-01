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沈冠伶辭台大遴委 台大師爆：她要製造窩裡反態勢

月薪21.9K男 4年噴240萬資助酒店妹

2018-05-01 20:57聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄許姓男子與沈姓酒店妹交往4年多，沈女屢喊窮討錢，分手後許提告主張借出240萬4500元，雖然沈女辯稱這些錢是男女朋友間開銷、許自願給的；高雄高分院認定，許做工廠技術員月薪2萬1900、年收僅26萬多元，皆是贈與難符常理，加上匯款單、對話紀錄佐證，判沈女要還23筆款項、共86萬6000元確定。

許姓男子提告指出，2011年至2015年交往期間，沈女屢表示需錢週轉，包括奶奶住院、爺爺喪葬費、房子租金等事由，他共匯98次，單筆金額3000至27萬元都有，總計240萬4500元，分手後他催討沈女都不理，提告求償，許一審判獲賠91萬4000元。

沈女上訴說，錢是交往期間共同生活開支與財務分配，是許自願給的，並非借款，她雖曾開口借30萬元，但許曾說情侶間無須計較，還說如果還不出來，要包養她，且許更時常購買沈女上班時數讓她休息、或到酒店內消費，費用先從她薪資代墊，許再匯款支付。

合議庭檢視兩人對話訊息，例如2014年6月間沈女表示家裡辦喪事要借30萬元，許向朋友調借，說「只要還不了或還不完妳就自己回到我身邊」，沈女回「我會還」，難謂無償餽贈；另次沈女說「今天18號了」，許問「不夠錢嗎」，沈僅說「嗯」，但許接著詢問「要我『先墊』嗎」，顯示先墊付。

合議庭認為，男女交往互贈禮物是常態，除非同居財物共理，或訂婚的聘禮，鮮少餽贈金錢，且許年收僅26萬多元，僅為博取沈女歡心，屢次在非特殊日子贈與金錢，不認符合常理。

合議庭也指出沈女雖辯稱許答應要幫她解決財務困難，兩人也沒用「借貸」字眼，但許基於男女朋友關係要幫她，且事後沈女被要求寫借據沒有拒絕；經核對匯款紀錄、訊息，98筆有23筆許成功舉證是借款，判沈女要賠86萬6000元。

高雄做工廠技術員、年薪26萬多元的許姓男子，與沈姓酒店妹交往4年多，分手追討借出...
高雄做工廠技術員、年薪26萬多元的許姓男子，與沈姓酒店妹交往4年多，分手追討借出240萬4500元，高雄高分院判沈女得還86萬6000元。示意圖／Ingimage
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情侶包養薪資

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