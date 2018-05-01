板橋新埔福德正神 捐贈消防局千只住宅用火災警報器

2018-05-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用火災警報器給新北市消防局，希望能幫助更多避難弱勢族群及需要幫助的家庭；消防局將優先協助安裝住宅用火災警報器於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群，以及狹小巷弄等火災潛勢區域。

消防局長黃德清表示，他代表新北市民，向新埔福德正神管理委員會表達由衷感謝，住宅用火災警報器能讓民眾在火災發生之初及早預警、應變、及時避難，降低人命傷亡及財務損失，守護民眾的家庭。

黃德清指出，火災具有不定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。因此，越早發現火災，就能越早逃生或是初期滅火，減少生命財產損害，一般社區大樓本身就已設置火警警報設備，反而是台灣最多數人居住的公寓建築物並未設置。

黃德清表示，住宅用火災警報器就是專門使用在公寓建築物中，安裝簡單、價格便宜，又能於偵測到火災發生時發出高音量警報聲，提醒住戶火災發生，立即進行逃生或滅火。過去已有多起住警器成功作動案例，有效的提醒住戶應變，防止人命傷亡。