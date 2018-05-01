親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

疑付不起醫藥費 爸爸將病兒扔下天橋被車輾斃

板橋新埔福德正神 捐贈消防局千只住宅用火災警報器

2018-05-01 17:46聯合報 記者袁志豪╱即時報導

有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用火災警報器給新北市消防局，希望能幫助更多避難弱勢族群及需要幫助的家庭；消防局將優先協助安裝住宅用火災警報器於獨居老人、身心障礙患者、高風險家庭、低收入戶等弱勢族群，以及狹小巷弄等火災潛勢區域。

消防局長黃德清表示，他代表新北市民，向新埔福德正神管理委員會表達由衷感謝，住宅用火災警報器能讓民眾在火災發生之初及早預警、應變、及時避難，降低人命傷亡及財務損失，守護民眾的家庭。

黃德清指出，火災具有不定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。因此，越早發現火災，就能越早逃生或是初期滅火，減少生命財產損害，一般社區大樓本身就已設置火警警報設備，反而是台灣最多數人居住的公寓建築物並未設置。

黃德清表示，住宅用火災警報器就是專門使用在公寓建築物中，安裝簡單、價格便宜，又能於偵測到火災發生時發出高音量警報聲，提醒住戶火災發生，立即進行逃生或滅火。過去已有多起住警器成功作動案例，有效的提醒住戶應變，防止人命傷亡。

這次在民生義消分隊廖慶豊分隊長媒合板橋新埔福德正神，捐贈1000只住宅用火災警報器給新北市消防局，今天上午9時由消防局主任秘書陳國忠在板橋新埔福德正神(板橋區漢生西路181號)辦理「住宅用火災警報器受贈儀式」。

有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用...
有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用火災警報器給新北市消防局。圖／消防局提供
分享
有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用...
有200多年歷史、香火鼎盛的新北市板橋區新埔福德宮，今天上午捐贈1000只住宅用火災警報器給新北市消防局。圖／消防局提供
分享

火災獨居老人

相關新聞

台南分署法拍會撿便宜 賓士S320以3萬1千元拍出

2018-05-01 17:32

太瞎了！路上聽到飆國罵就追上前持刀砍人

2018-05-01 17:12

影／台3、阿里山公路逆向違規已開557件罰單

2018-05-01 15:52

媽祖遶境 通緝犯放煙火接駕求保庇無效落網

2018-05-01 15:45

情侶吵架女被丟包市政北七路 網友一面倒要她「放生」

2018-05-01 15:41

所長巡官扮GAY玩親親 成功騙過把風查獲流動大賭場

2018-05-01 15:29

影／高市養生館遭潑汽油 警鎖定前女股東涉案

2018-05-01 15:12

2歲女童突休克 警車狂飆救回1命

2018-05-01 14:59

吃霸王餐一年多身材發福 男子踏入警局仍被認出

2018-05-01 14:53

國道警事故頻傳 內政部將強化警車防撞、警示功能

2018-05-01 14:14

泰山消防隊共構停車場 男子墜樓無生命跡象

2018-05-01 14:06

影／職業賭場與警玩諜對諜 趁警民聯誼聚賭仍被逮

2018-05-01 14:01

影／分秒必爭！警車鳴笛開道 護送高燒女嬰急就醫

2018-05-01 13:59

影／蹣跚老婦穿越快車道 暖警陪她一起違規

2018-05-01 13:59

手機開飛航模式拍照不行？ 搭機男子遭起訴

2018-05-01 13:52

影／闖空門偷百萬名表 連5隻小豬撲滿也不放過

2018-05-01 13:44

路人拾獲13條珍珠項鍊 警親赴珠寶展場找失主

2018-05-01 13:10

老婦站路旁哭訴忘記回家路 暖警送回家

2018-05-01 12:57

「全身都整過」人妻到酒店上班成紅牌 夫訴離

2018-05-01 12:53

快沒呼吸了！剛滿月男嬰熱痙孿 新手父母嚇壞急送醫

2018-05-01 12:05

影／大陸姊妹來台旅遊走失警找回 大陸導遊激動哭

2018-05-01 11:02

影／失智女站湍急水中央 警涉水勇救上岸

2018-05-01 10:57

影／警抱著走失狗回派出所 女主人高興哭了

2018-05-01 10:39

影／好驚險！阿里山公路客運車越線超車 險撞對向車

2018-05-01 09:44

台南工廠火警 一度危及重油儲存槽

2018-05-01 00:09

小姊姊跑步回家感人 社會送溫情

2018-04-30 23:35

警尋人高手 讓失散33年姊弟重逢

2018-04-30 23:10

嘉南藥大附近工廠火警竄燒 網友留言：消防人員要小心

2018-04-30 16:19

頂好店長毆打員工遭降調惹議 總公司改口將開除

2018-04-30 15:59

警方約談八百壯士 吳斯懷等人請假未到場

2018-04-30 15:28

促成失散33年姐弟團圓 警務佐尋人完成任務

2018-04-30 12:54

女子想不開投海險滅頂 老梅所員警挽回一命

2018-04-30 12:53

單親爸暴斃 小四童求援伴屍3時家人才趕抵

2018-04-30 12:32
看更多

熱門文章

涉協助發展共諜組織 王炳忠父親、侯漢廷等3人限制出境

2018-04-30 23:56

民進黨又敗訴！不遵守程序開除蔡仁堅 高院判賠1元

2018-05-01 10:18

反年改自焚死諫？或意外? 老榮民全身著火命危

2018-04-30 22:35

小叔爬上嫂嫂床 被告性侵仍傳訊：還愛你

2018-05-01 11:55

5勇消殉職 為何逃不出？檢急追「要命3疑點」

2018-05-01 00:21

順得滿66號運毒印尼 落網4台嫌恐判死

2018-04-30 22:25

質疑指揮調度 殉職消防員家屬：消防員的命不值錢嗎？

2018-04-30 19:36

酒駕女撞斷警員腿害截肢終生復健 母親連帶賠償千萬元

2018-05-01 15:43

悲劇！貧困情侶公園約自殺男死女活 女被判1年6月

2018-05-01 16:09

【重磅快評】敬鵬大火「一定要有人出來扛…」

2018-05-01 09:06

大火溢流廢水群魚暴斃發臭 居民：敬鵬害死人還屠溪

2018-04-30 20:24

「全身都整過」人妻到酒店上班成紅牌 夫訴離

2018-05-01 12:53

敬鵬遭勒令停工 5月1日開記者會說明

2018-04-30 19:10

這測速點爆3百件申訴 經警方舉證全部駁回

2018-05-01 11:07

永遠不知下一秒生死 消防員救火最怕遇到的「殺手」

2018-05-01 09:00

敬鵬惡火 消防員疑摸不到水線困死火場

2018-05-01 11:13

影／好驚險！阿里山公路客運車越線超車 險撞對向車

2018-05-01 09:44

攔路搭訕挨告 男瞎辯：她穿得暴露想保護她

2018-05-01 14:57

桃園市消防局長下台 敬鵬勒令停工重罰

2018-05-01 00:39

影／疑試車出人命 吊照男駕名車高速撞死過馬路行人

2018-05-01 10:23

藍委指違建拆除率六都最低 桃市府：有失公允

2018-04-30 21:01

兒冒母名賤賣家產 市價500萬賣190萬…

2018-05-01 00:25

八方雲集捐7百萬 給殉職消防隊員家屬

2018-04-30 18:55

影／大陸姊妹來台旅遊走失警找回 大陸導遊激動哭

2018-05-01 11:02

彰化老婦被自己褲子離奇勒斃 警不排除他殺

2018-05-01 12:33

他LINE傳「想跟你愛愛」給人妻 鹹濕對話難證通姦不起訴

2018-05-01 14:05

北市清下水道 赫見腐屍 研判死亡逾月

2018-05-01 00:13

男大生偷襲堂妹胸部 女友傳簡訊護航成鐵證

2018-05-01 13:52

31把槍擺滿派出所桌 男辯變賣還債

2018-04-30 21:54

台北關5月11日 標售充公私貨

2018-04-30 18:59

手機開飛航模式拍照不行？ 搭機男子遭起訴

2018-05-01 13:52

敬鵬大火 救災廢水「屠溪」

2018-04-30 23:29

影／男子辱罵郵局女職員 涉公然侮辱遭警方函送

2018-05-01 15:55

小姊姊跑步回家感人 社會送溫情

2018-04-30 23:35

受刑人想吃高級蘋果 監獄管理員幫「偷渡」判7年刑

2018-05-01 12:35

影／販毒月入數10萬坐擁香車美人 卻讓媽媽傷透心

2018-05-01 14:52

敬鵬大火檢方解剖殉職消防隊員 家屬不捨再挨刀

2018-05-01 11:50

台南工廠火警 一度危及重油儲存槽

2018-05-01 00:09

敬鵬惡火完成殘火處理 著手火調中

2018-05-01 16:37

警尋人高手 讓失散33年姊弟重逢

2018-04-30 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top